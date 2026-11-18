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Feyyaz Şerifoğlu, bir selamın tartışma konusu olmasına üzüldüğünü söyledi. Oyuncu, ödül töreninde salonu "Selamünaleyküm" diye selamlamasının günlerdir konuşulmasına "Vay bizim halimize" diye karşılık verdi.

Her şey 7 Kasım'da İstanbul'da yapılan 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreninde oldu: Şerifoğlu kürsüye çıkınca salonu bu sözle selamladı, salondakiler alkışladı ve o an kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birine dönüştü.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU SELAMÜNALEYKÜM TARTIŞMASINA NE DEDİ?

Feyyaz Şerifoğlu, selamı yüzünden gündeme gelmesini üzücü bulduğunu söyledi. Törenden günler sonra katıldığı başka bir etkinlikte konu kendisine sorulunca "Allah'ın selamını verip gündem oluyorsan vay bizim halimize" dedi ve sözlerini kısa bir cümleyle bitirdi: "Çok üzücü."

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu oyuncu ve şarkıcı. Televizyona ilk kez 2013'te O Ses Türkiye ile çıktı ve yarışmada "İnci Tanem"i söylediğinde Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş sandalyelerini ona çevirdi.

Müzikle tanınsa da eğitimi bambaşka bir alanda. Şerifoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Feyyaz Şerifoğlu'nun ekrandaki ilk önemli rolü, 2020'de TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda'daki Can'dı. Asıl çıkışını ise Kanal D'nin Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in karşısında oynadığı Sedat Koroğlu rolüyle yaptı.

Sonra TRT 1'de Bir Sevdadır (2024) ve Disney+'ta Aşkı Hatırla (2025) geldi. Bugün Show TV'de Haziran 2026'da başlayan, MF Yapım'ın çektiği Muhtemel Aşk'ta mimar Tolga Erez'i canlandırıyor ve başrolü Ekin Koç ile Ayça Ayşin Turan'la paylaşıyor.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Feyyaz Şerifoğlu'nun eşi, televizyon sunucusu ve haber spikeri Merve Dinçkol. Çift 29 Haziran 2025'te evlendi ve Temmuz 2026'da ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Feyyaz Şerifoğlu 35 yaşında. 1991'de Rize'de doğdu.