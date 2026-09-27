Feridun Geçgel kimdir, Feridun Geçgel Fenerbahçe'de görevi ne?

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Feridun Geçgel, Fenerbahçe'de yapılan olağan seçimli genel kurulun ardından kulüp yönetim kurulu tarafından Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici olarak görevlendirildi. Futbol A.Ş. bünyesinde erkek ve kadın futbol şubelerinden sorumlu olan Geçgel, yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerinde de aktif rol üstlendi. Öte yandan yürütülen bir fon soruşturması kapsamında Geçgel ve kardeşi Enver Geçgel'in mal varlıklarına tedbiren el konulduğunun açıklanması, adını bu kez spor gündeminin yanı sıra ekonomi gündeminde de öne çıkardı.

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Feridun Geçgel, 1970 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya geldi. Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Astor Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Geçgel, şirketini sektörün güçlü oyuncularından biri haline getirmesiyle dikkat çekti. İş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Şanlıurfalı iş insanı, uluslararası servet listelerinde de yer alan isimler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Astor Enerji hisselerinin borsada yaşadığı yükselişle birlikte Geçgel'in serveti de hızla arttı. Haziran ayında açıklanan sıralamada Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak zirveye yerleşen Geçgel, kısa süre sonra şirket hisselerinde yaşanan sert düşüşün ardından bu unvanı kaybetti. Hisselerdeki gerilemeyle birlikte iş insanının servetinde bir hafta içinde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık erime yaşandığı bildirildi.

FUTBOL DÜNYASINA YABANCI DEĞİL

Feridun Geçgel'in futbolla ilişkisi Fenerbahçe ile başlamadı. Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyeliği yapan Geçgel, burada futbol şubesinden sorumlu yönetici olarak görev üstlendi. Ankaragücü'ndeki dönemi zorlu geçen iş insanı, bu süreçte kulübe önemli maddi destek sağlayan isimler arasında yer aldı.

FERİDUN GEÇGEL FENERBAHÇE'DE GÖREVİ NE?

Fenerbahçe'de Haziran 2026'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul öncesinde Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alacağını açıklayan Geçgel, seçimin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında önemli bir göreve getirildi. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Geçgel'i Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici olarak görevlendirdi. Geçgel, Futbol A.Ş. yönetim kurulunda erkek ve kadın futbol şubelerinden sorumlu isim olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu

TRANSFER MASASINDA AKTİF ROL

Göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında da ön plana çıkan Geçgel, yaz döneminde sarı-lacivertlilerin gündemindeki önemli transfer görüşmelerinde aktif rol üstlendi. Özellikle Mason Greenwood transferi için yürütülen temaslarda Geçgel'in adı sıkça anıldı. Geçgel'in göreve gelişi, Fenerbahçe taraftarları arasında transfer beklentilerini de artırdı.