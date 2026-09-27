İran'dan Trump'a çok sert mesaj: Kıyamet savaşına bile hazırız

İran'dan ABD ile devam eden ve dünyadaki petrol fiyatları üzerinde etkisi bulunan savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir yandan müzakereye hazır olduklarını belirtirken diğer yandan olası yeni saldırılara karşı geri adım atmayacaklarını söyledi.

"MASADA ÇOK MAKUL BİR PLAN VAR"

İran, Washington'a yedi günlük bir yol haritası sundu. Plan kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden normal deniz trafiğine açılması ve iki taraf arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması hedefleniyor. İran, bunun karşılığında ABD'den deniz ablukasının kaldırılması ve yaptırımlar konusunda adım atılmasını istiyor. Abbas Arakçi, teklife ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatasıdır. Ve şunu da söylemeliyim ki, Başkan Trump'ın bu anlaşmayı reddettiğini duyduk, ancak arabulucular aracılığıyla resmi bir yanıt bekliyoruz."

"KIYAMET SAVAŞINA BİLE HAZIRIZ"

İranlı Bakanın açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise olası yeni askeri saldırılara ilişkin sözleri oldu. Arakçi şöyle konuştu: "Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırız. Tekrar ediyorum, kıyamet savaşına bile varacak her türlü yeni saldırı karşısında dimdik duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a kalmış."

Kaynak: Haberler.com