Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

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Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Dirk Kuyt görev yapacak. Kalıcı çözüm için ise sarı-lacivertli yönetimin gündeminde farklı isimler bulunuyor. Basına yansıyan bilgilere göre José Luis Mendilibar, Mattia Croci-Torti, Vincenzo Montella, Antonio Conte ve kulübün efsane kalecisi Volkan Demirel, adı geçen isimler arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışına dair bilinenler.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ?

Evet. Galatasaray yenilgisinin ardından yapılan antrenmanda takımının başında yer alan İsmail Kartal, antrenman sonrası istifasını Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer’e sundu. Kartal’ın ayrılık talebi, başkan ve yönetim tarafından kabul edildi. Ayrılığa ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü henüz belli olmadı. Sarı-lacivertli yönetimin farklı adaylar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Gündeme gelen isimler arasında José Luis Mendilibar, Mattia Croci-Torti, Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel öne çıkıyor. Ancak kulüp tarafından herhangi bir isimle görüşme yapıldığına ya da anlaşma sağlandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

JOSÉ LUİS MENDİLİBAR KİMDİR?

José Luis Mendilibar, uzun yıllar İspanya liginde görev yapmış deneyimli bir İspanyol teknik adam. Mendilibar, 2023’te Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ardından Yunanistan’da Olympiakos’un başına geçen İspanyol çalıştırıcı, 2024’te Yunan ekibini UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Bu başarı, Yunan futbolu tarihindeki ilk Avrupa kupası olarak kayıtlara geçti.

José Luis Mendilibar

MATTİA CROCİ-TORTİ KİMDİR?

Mattia Croci-Torti, İsviçre ekibi Lugano’yu çalıştıran genç bir İsviçreli teknik adam. Croci-Torti, Lugano’nun başında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor ve takımını İsviçre futbolunda üst sıralara taşıyan isimlerden biri olarak biliniyor.

Mattia Croci-Torti

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, Türk futbolunu yakından tanıyan İtalyan teknik adam. Fiorentina, Milan ve Sevilla gibi Avrupa’nın önemli kulüplerini çalıştıran Montella, Türkiye’de önce Adana Demirspor’un başında görev yaptı. Ardından A Milli Takım’ın teknik direktörlüğüne getirilen İtalyan çalıştırıcı, Türkiye’yi Euro 2024’te çeyrek finale taşıdı. Montella’nın milli takımdaki görevi Ekim 2026’da sona ermiş, yerine Sergen Yalçın getirilmişti. Türk futbolunu ve oyuncularını tanıması, Montella’yı Fenerbahçe için öne çıkan adaylardan biri haline getiriyor.

Vincenzo Montella

ANTONİO CONTE KİMDİR?

Antonio Conte, Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olarak gösteriliyor. İtalyan çalıştırıcı, Juventus ile üst üste üç kez, Inter ve Napoli ile de birer kez İtalya şampiyonluğu yaşadı. İngiltere’de Chelsea’yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Conte, Tottenham’ı da çalıştırdı. İtalya Milli Takımı’nın da başında görev yapan deneyimli teknik adamın adının Fenerbahçe ile anılması dikkat çekti.

Antonio Conte

VOLKAN DEMİREL KİMDİR?

Volkan Demirel, Fenerbahçe tarihinin en önemli isimlerinden biri. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen ve kulübün efsane kalecileri arasında yer alan Demirel, Türkiye A Milli Takımı’nda da uzun süre görev yaptı. Futbolculuk kariyerini Fenerbahçe’de noktalayan Demirel, ardından teknik direktörlük kariyerine başladı ve Süper Lig’de Hatayspor gibi takımları çalıştırdı. Kulübü ve taraftarı yakından tanıyan Demirel’in adı, Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Volkan Demirel

DİRK KUYT GEÇİCİ OLARAK GÖREV YAPACAK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bulana kadar takımın başında Dirk Kuyt’a görev verecek. Hollandalı çalıştırıcının, sarı-lacivertlilerin Göztepe maçında kenarda olacağı belirtiliyor. Kuyt, Fenerbahçe’de futbolculuk döneminde taraftarların sevgisini kazanmış isimlerden biri olarak biliniyor.

İSMAİL KARTAL’IN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe’de dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta takımın başında yer aldı. Deneyimli teknik adam, bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 1,78 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde aldığı yenilgiyle lider rakibinin 6 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de ilk üç maçında galibiyet alamamıştı.

FENERBAHÇE’Yİ ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Yeni teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe’yi önümüzdeki günlerde yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşacak, ardından 4 Kasım’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Bu nedenle yönetimin yeni teknik direktör konusunda kısa sürede karar vermesi bekleniyor.