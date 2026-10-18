Fenerbahçe Tarfin Petkimspor maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Petkimspor nereden CANLI izlenir?

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Fenerbahçe Tarfin Petkimspor nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı beIN Sports'ta saklı. Karşılaşma, beIN Sports 5'in yanı sıra beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet alarak ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE TARFİN PETKİMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor basketbol maçı, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarına sahip olan beIN Sports, karşılaşmayı naklen basketbolseverlerle buluşturacak.

FENERBAHÇE TARFİN PETKİMSPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 5'e Digiturk'te 81. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler, beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE TARFİN PETKİMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Basketbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE TARFİN PETKİMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN PETKİMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin basketbolda iç saha maçlarını oynadığı İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli taraftarların, salonu doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE VE PETKİMSPOR'UN HEDEFİ GALİBİYET

Avrupa basketbolunun en güçlü takımları arasında yer alan Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Petkimspor'u mağlup ederek ligdeki yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. İzmir'in Aliağa ilçesini temsil eden Petkimspor ise zorlu İstanbul deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönmenin peşinde.