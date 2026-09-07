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Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Roma maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe Roma maçının tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin Roma karşılaşması ve verilen maç programı...

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe, Roma karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını sürdürürken takımın antrenman programı da devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Roma karşılaşması öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş maçında ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe'nin verilen UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

10 Eylül 2026 Perşembe | Fenerbahçe - Roma

14 Ekim 2026 Çarşamba | Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026 Salı | Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026 Çarşamba | Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026 Çarşamba | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 Çarşamba | LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 Çarşamba | Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 Çarşamba | Atletico Madrid - Fenerbahçe

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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