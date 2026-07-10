Fenerbahçe Pogon Szczecin maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Pogon Szczecin maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe'nin Pogon Szczecin ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde futbolseverler, "Fenerbahçe Pogon Szczecin maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. Yeni sezon öncesindeki en önemli hazırlık sınavlarından biri olarak görülen mücadeleye ilişkin maç saati, yayıncı kanal ve canlı yayın detayları merak ediliyor.

FENERBAHÇE - POGON SZCZECIN MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

"Fenerbahçe - Pogon Szczecin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları, sarı-lacivertli taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kamp programı kapsamında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek. İşte mücadeleye ilişkin yayın bilgileri ve maçın detayları.

Fenerbahçe ile Pogon Szczecin arasındaki hazırlık karşılaşması, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecinde önemli bir sınav verecek.

FENERBAHÇE - POGON SZCZECIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesinde ilk düdük 20.30'da çalacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun karşılaşmada birçok oyuncuya forma şansı vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - POGON SZCZECIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Pogon Szczecin arasında oynanacak hazırlık maçı TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra TV100'ün dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

FENERBAHÇE - POGON SZCZECIN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Fenerbahçe ile Pogon Szczecin arasında oynanacak hazırlık karşılaşması TV100'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Türksat uydusu, internet yayını ve platformlar üzerinden ek bir abonelik gerektirmeden izlemek mümkün olacak.

TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TV100'e şu platformlardan ulaşabilecek:

• Digiturk: Kanal 37

• D-Smart: Kanal 37

• Kablo TV: Kanal 37

• Tivibu: Kanal 47

• Turkcell TV+: Kanal 37

• Vodafone TV: Kanal 36

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Pogon Szczecin arasındaki hazırlık karşılaşmasına Avusturya ev sahipliği yapacak. Mücadele, Linz kentinde bulunan Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesinde kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Pogon Szczecin karşısında hem fiziksel durumunu test etmeyi hem de yeni transferlerin uyum sürecini değerlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyetin hazırlık maçında geniş bir oyuncu rotasyonuna yer vermesi beklenirken, sarı-lacivertli taraftarlar da takımın ortaya koyacağı performansı yakından takip edecek.