Fenerbahçe Liverpool muhtemel 11'ler: Fenerbahçe Liverpool maçında kimler eksik, sakat, cezalı?

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri ve eksik futbolcuları gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve son kadro bilgileri…

FENERBAHÇE LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması öncesinde açıklanan tahmini kadrolara göre iki takımın sahaya şu ilk 11'lerle çıkması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Wirtz, Isak.

Bu kadrolar maç öncesi paylaşılan muhtemel 11'lerdir. Teknik direktörlerin tercihleri ve oyuncuların son durumlarına göre ilk 11'lerde değişiklik yaşanabilir.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Liverpool karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio'nun forma giymesi beklenmiyor. Kojo Oppong'un ise maç saatine kadar yapılacak değerlendirmelerin ardından kadroda yer alıp almayacağı belli olacak.

Liverpool cephesinde de sakatlıklar nedeniyle eksikler bulunuyor. Ryan Gravenberch'in topuk sakatlığı nedeniyle İstanbul'a getirilen Şampiyonlar Ligi kafilesinde yer almadığı bildirildi. Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Conor Bradley ve Hugo Ekitike'nin de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

FENERBAHÇE'DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesinde öne çıkan eksikler şöyle:

Nathan Ake: Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Marco Asensio: Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Kojo Oppong: Sakatlığının ardından durumu takip ediliyor. Maç saatinde oynayıp oynayamayacağı netleşecek.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe adına açıklanan güncel maç önü bilgilerinde kesinleşmiş bir kart cezalısı bildirilmedi.

LIVERPOOL'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesinde sakatlıkları bulunan futbolcuların listesi şöyle:

Ryan Gravenberch: Topuk sakatlığı nedeniyle İstanbul'a gelen kafilede yer almadı.

Jeremie Frimpong: Sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Giovanni Leoni: Sakatlığı nedeniyle kadroda bulunması beklenmiyor.

Conor Bradley: Diz sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

Hugo Ekitike: Aşil sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Liverpool'da da maç öncesi kaynaklarda kesinleşmiş bir kart cezalısı bilgisi paylaşılmadı.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.