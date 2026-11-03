Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Fenerbahçe, ligin 4. haftasında İngiliz devi Liverpool'u sahasında ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki zorlu sınavını takip etmek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe Liverpool maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında galibiyet hedefliyor. Geçici teknik direktör Dirk Kuyt yönetimindeki sarı-lacivertliler, taraftarının desteğini arkasına alarak İngiliz ekibi karşısında puan arayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı yarın, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport üzerinden de ekrana gelecek. Mücadele, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki bir sonraki maçı, yarın akşam Liverpool ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Liverpool'u konuk edecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Maçın oynanacağı saatlerde hava sıcaklığının 12-13 derece civarında olması bekleniyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları önerilir.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan Öztürk: Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlar

Silah tutukluk yaptı, ölümden döndü! 'Son duanı et' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına özel mesaj

Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına özel mesaj
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı

Ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Kripto platformuna “kara para” operasyonu! 4,3 milyar liralık para trafiği, 12 gözaltı

Kripto platformuna kayyum! Dudak uçuklatan kara para trafiği
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

RAMS Park'a çıkarken yaptığı olay oldu!
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

Alenen başörtüsü düşmanlığı yaptı