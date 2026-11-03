Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında galibiyet hedefliyor. Geçici teknik direktör Dirk Kuyt yönetimindeki sarı-lacivertliler, taraftarının desteğini arkasına alarak İngiliz ekibi karşısında puan arayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı yarın, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport üzerinden de ekrana gelecek. Mücadele, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki bir sonraki maçı, yarın akşam Liverpool ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Liverpool'u konuk edecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Maçın oynanacağı saatlerde hava sıcaklığının 12-13 derece civarında olması bekleniyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları önerilir.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.