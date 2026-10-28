Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Fenerbahçe – Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.45’te İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. İki kulübün resmi Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geleceği mücadelenin TRT 1’den şifresiz yayınlanması bekleniyor. İşte Fenerbahçe – Liverpool maçına dair tüm detaylar.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. Avrupa’da 25 Ekim’de kış saatine geçilmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye saatiyle başlama saatleri bir saat ileri kaydı. Bu nedenle ekim ayında 19.45 ve 22.00’de oynanan maçlar, kasım ayında 20.45 ve 23.00’te başlıyor.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarını oynadığı İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarının desteğini arkasına alarak İngiliz devi karşısında Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe – Liverpool karşılaşmasının da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilecek.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Liverpool, resmi Avrupa kupalarında bugüne kadar hiç karşı karşıya gelmedi. Bu nedenle 4 Kasım’daki mücadele, iki kulüp arasındaki ilk resmi maç olarak tarihe geçecek. Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde 6 kez şampiyonluk yaşayan Liverpool, turnuvanın en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor.

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe, Liverpool maçına teknik direktör değişikliğinin gölgesinde hazırlanıyor. Galatasaray derbisinde alınan 2-1’lik yenilginin ardından istifasını sunan İsmail Kartal’ın talebi yönetim tarafından kabul edildi. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Dirk Kuyt’ın görev yapacağı belirtiliyor. Yeni teknik direktörün Liverpool maçına kadar göreve başlayıp başlamayacağı ise merak konusu.

ARCHIE BROWN LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Galatasaray derbisinin ardından yaşanan arbedede kırmızı kart gören Archie Brown’un alacağı ceza, yalnızca Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak. Bu nedenle İngiliz oyuncunun Liverpool maçında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE NE DURUMDA?

Lig aşamasına Roma ile 1-1 berabere kalarak başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Aston Villa deplasmanından 6-0’lık ağır bir yenilgiyle döndü. Sarı-lacivertliler, üçüncü haftada sahasında Slavia Prag ile 2-0 öne geçtiği maçta 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, 3 maç sonunda 2 puanla turnuvadaki ilk galibiyetini arıyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Liverpool maçının ardından sarı-lacivertliler, 25 Kasım’da Shakhtar Donetsk ve 9 Aralık’ta LASK deplasmanlarına çıkacak. Fenerbahçe, 20 Ocak’ta sahasında Villarreal’i ağırlayacak, lig aşamasındaki son maçını ise 27 Ocak’ta Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.