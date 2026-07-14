Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı biletleri satışa çıktı mı, biletler tükendi mi, Fenerbahçe Gornik Zabrze biletler kaç TL?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanı öncesinde Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının biletleri futbolseverlerin gündeminde. İstanbul'da oynanacak kritik mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerin satışa sunulup sunulmadığını ve satışların devam edip etmediğini merak ediyor. İşte Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı biletlerine ilişkin son gelişmeler.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bilet heyecanı başladı. Sarı-lacivertli kulüp, 21 Temmuz 2026 Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik mücadele için bilet satış programını ve fiyat listesini duyurdu. Taraftarlar, belirlenen tarihlerde öncelikli satış ve genel satış kapsamında biletlerini Passo üzerinden satın alabilecek.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasının biletlerini kademeli satış sistemiyle taraftarların erişimine açacak.

Satış takvimi şu şekilde:

• 16 Temmuz 2026 Perşembe - Saat 10.00: Yüksek Divan Kurulu üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler (2 adet bilet alma hakkı)

• 17 Temmuz 2026 Cuma - Saat 10.00: Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri (1 adet bilet alma hakkı)

• 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 10.00: Genel satış başlayacak.

BİLETLER NEREDEN SATIN ALINACAK?

Karşılaşmanın biletleri yalnızca www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Kulüp, satılan biletlerin transfere kapalı olacağını da açıkladı.

MAÇA GİRİŞ İÇİN PASOLİG ŞARTI

Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde önemli bir hatırlatmada bulundu. Maça 24 saat kala ve sonrasında, Fenerbahçe logolu Passolig kartına sahip olmayan taraftarlar bilet satın alamayacak ve karşılaşmaya giriş yapamayacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI BİLET FİYATLARI

Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

• Kuzey Tribünü (Spor Toto Tribünü): 1.500 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst A-I Blok: 2.700 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst B-H Blok: 3.000 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst C-G Blok: 3.550 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst D-F Blok: 3.950 TL

• Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok: 4.250 TL

• Fenerium Alt / Maraton Alt A-I Blok: 5.950 TL

• Fenerium Alt / Maraton Alt B-H Blok: 6.850 TL

• Fenerium Alt / Maraton Alt C-G Blok: 8.200 TL

• Fenerium Alt / Maraton Alt Adidas D-F Blok: 9.300 TL

• Maraton Alt Adidas E Blok: 14.500 TL

• Fenerium Alt E Blok VIP: 40.000 TL

FENERBAHÇE AVRUPA YOLCULUĞUNA KADIKÖY'DE BAŞLIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de Gornik Zabrze'yi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş mücadelesine güçlü bir şekilde gitmeyi hedefliyor.