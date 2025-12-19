Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki konumunu belirleyecek olan Eyüpspor maçı öncesi, liderliğe çıkabilmesi için kaç farkla galip gelmesi gerektiği merak konusu oldu. Bu kritik maçın sonucu, Fenerbahçe'nin ligdeki yerini belirleyecek. Fenerbahçe Eyüpspor'u kaç farkla yenerse 1. oluyor?

SÜPER LİG'DE ÖNCELİK İKİLİ AVERAJDA

Süper Lig'de iki takımın puanlarının eşit olması durumunda ilk bakılan kriter, bu iki takım arasında oynanan maçlardaki sonuçlar oluyor. Buna ikili averaj adı veriliyor. İkili averajda sırasıyla şu unsurlar dikkate alınıyor:

• İki takım arasında oynanan maçlardaki puan üstünlüğü

• İkili maçlardaki gol averajı

• Deplasmanda atılan gol sayısı

Bu kriterler sonucunda üstünlük sağlanamazsa, bir sonraki aşamaya geçiliyor.

GENEL AVERAJ NE ZAMAN DEVREYE GİRİYOR?

İkili averajda eşitliğin bozulmaması halinde bu kez genel averaj kriteri devreye giriyor. Genel averaj, takımların lig boyunca oynadıkları tüm maçlarda attıkları ve yedikleri goller arasındaki farkı ifade ediyor. Genel averajda da eşitlik bozulmazsa sırasıyla:

• Lig genelinde atılan gol sayısı

• Deplasmanda atılan gol sayısı

kriterleri dikkate alınıyor. Tüm bu unsurlar da eşitse, Türkiye Futbol Federasyonu son çare olarak play-off ya da kura gibi yöntemlere başvurabiliyor. Ancak bu durum oldukça nadir görülüyor.

ÜÇ VEYA DAHA FAZLA TAKIMIN PUANI EŞİTSE NE OLUR?

Süper Lig'de yalnızca iki takım değil, üç veya daha fazla takımın puanı eşit olabilir. Bu durumda hesaplama biraz daha karmaşık hale geliyor. Öncelikle yalnızca bu takımlar arasında oynanan maçlar dikkate alınarak mini bir puan durumu oluşturuluyor. Bu mini ligde:

• Puan durumu

• Gol averajı

• Atılan gol sayısı

gibi kriterler sırasıyla uygulanıyor. Eğer eşitlik yine bozulmazsa, genel lig istatistiklerine bakılıyor.

İKİLİ AVERAJ SİSTEMİ NE ZAMANDIR UYGULANIYOR?

Süper Lig'de ikili averaj sistemi 2005-2006 sezonundan bu yana uygulanıyor. Bu tarihten önce genel averaj öncelikliydi. Sistem değişikliğiyle birlikte takımlar arasındaki doğrudan rekabetin önemi artırıldı. Bu durum özellikle derbi maçlarını ve şampiyonluk yarışındaki karşılaşmaları çok daha kritik hale getirdi.

ŞAMPİYONLUK VE KÜME DÜŞME YARIŞINDA AVERAJIN ÖNEMİ

İkili averaj sistemi, Süper Lig'de sezon boyunca oynanan her maçın değerini artırıyor. Şampiyonluk yarışındaki iki takımın kendi aralarında oynadıkları maçlar, sezon sonunda kupanın kaderini belirleyebiliyor. Aynı şekilde küme düşme hattında yer alan ekipler için de ikili averaj hayati önem taşıyor.

Bazı sezonlarda takımlar genel averajda daha iyi olmasına rağmen ikili averajda geride kaldığı için sıralamada alt basamakta yer alabiliyor. Bu da futbol kamuoyunda sık sık tartışmalara yol açıyor.

FUTBOLSEVERLER NEDEN KARIŞTIRIYOR?

Futbolseverlerin ikili averaj ile genel averajı sık sık karıştırmasının en önemli nedeni, Avrupa liglerindeki farklı uygulamalar. Bazı liglerde genel averaj öncelikli olurken, bazı liglerde ikili averaj esas alınıyor. Türkiye'de ise uzun süredir ikili averajın geçerli olması, Süper Lig'i bu konuda net bir konuma yerleştiriyor.

SÜPER LİG'DE AVERAJ SİSTEMİ NET

Özetle, Süper Lig'de puan eşitliği durumunda önce ikili averaj, eşitlik bozulmazsa genel averaj dikkate alınıyor. Bu sistem, rekabeti artırırken sezon içindeki her maçın stratejik önemini de yükseltiyor. Taraftarlar için ise son haftalara girilirken hesap makinelerinin sıkça devreye girmesine neden oluyor.