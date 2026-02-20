Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Türk Telekom nereden CANLI izlenir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kritik bir maçta karşı karşıya geliyor. Basketbol tutkunları, bu önemli mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyenler için "Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı nereden CANLI izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme bilgileri haberimizde…

FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko – Türk Telekom karşılaşması, TBF Erkekler Türkiye Kupası kapsamında canlı olarak ekranlara gelecek. Kritik mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz şekilde yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarı final niteliği taşıyan dev karşılaşma, 20 Şubat Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:45 olarak açıklandı. Basketbol tutkunları, bu saatte ekran başında olacak.

FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TBF Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan salon, bu önemli maça da sahne olacak.

A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için A Spor, birçok platformda ücretsiz olarak erişime açık durumda. Yayın platformları şu şekilde:

• Digiturk: 88

• D-Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Tivibu: 381

• Turkcell TV+: 74

• Vodafone TV: 71

• Türksat uydu yayını ve internet üzerinden şifresiz izleme imkânı

TBF ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI'NDA KRİTİK YARI FİNAL HEYECANI

Kupada finale yükselmek isteyen Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, sahada tüm kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak bu karşılaşma, yüksek tempo ve büyük rekabete sahne olmaya aday.