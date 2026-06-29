Fatma Zehra Kınık Demir tutuklandı mı, cezaevinde mi? Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir hakkında kamuoyunda gündem olan ceza davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nin istinaf başvurularını reddetmesiyle birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti. Kararın ardından infaz süreci başlatılırken, Kerem Kınık da yaptığı açıklamada kızının bir süredir cezaevinde bulunduğunu duyurdu.

FATMA ZEHRA KINIK DEMİR TUTUKLANDI MI, CEZAEVİNDE Mİ?

Fatma Zehra Kınık Demir hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından onandı. İstinaf başvurularının reddedilmesiyle birlikte mahkumiyet kararı kesinleşirken, ilk derece mahkemesi infaz işlemlerinin başlatılması amacıyla savcılığa gerekli yazıları gönderdi.

Kesinleşen karar doğrultusunda infaz süreci başlatıldı. Mahkeme tarafından hapis cezasının infazı ile birlikte sürücü belgesinin bir yıl süreyle geri alınmasına ilişkin işlemler için de savcılığa ayrı yazılar gönderildi. İnfaz Savcılığı'nın Fatma Zehra Kınık Demir'e teslim olması yönünde tebligat gönderdiği ve belirlenen süre içerisinde teslim olmasının istendiği belirtildi.

Kamuoyunda "cezaevine girdi mi?" sorusu gündemde yer alırken, konuya ilişkin açıklama Kerem Kınık tarafından sosyal medya hesabından yapıldı. Kınık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor."

Açıklamada Fatma Zehra Kınık Demir'in hangi ceza infaz kurumunda bulunduğuna, cezaevine giriş tarihine veya infaz süresine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

FATMA ZEHRA KINIK DEMİR OLAYI NEDİR?

Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı dava, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin yaşamını yitirdiği ve üç kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma sonrasında açıldı.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk kararında 26 Mayıs 2025 tarihinde Fatma Zehra Kınık Demir hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Daha sonra bazı müştekilerin şikayetlerini geri çekmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Aynı mahkeme, 18 Aralık 2025 tarihinde sanık hakkında bu kez 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi ve sürücü belgesine el koyma süresi bir yıla indirildi.

Verilen karar hem Fatma Zehra Kınık Demir'in avukatı hem de Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan'ın avukatı tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne taşındı.

İstinaf incelemesi devam ederken Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, maddi ve manevi kaybının karşılandığını belirterek şikayetinden vazgeçti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi ise yapılan tüm istinaf başvurularını reddetti. Böylece Fatma Zehra Kınık Demir hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası ile sürücü belgesinin bir yıl süreyle geri alınmasına ilişkin hüküm kesinleşmiş oldu.

Kesinleşen kararın ardından ilk derece mahkemesi infaz sürecini başlattı. Savcılığa gönderilen yazılar doğrultusunda hapis cezasının infazı ile sürücü belgesine ilişkin işlemler için süreç resmen işletildi.

Konuya ilişkin son resmi açıklama ise Kerem Kınık tarafından yapıldı. Kınık, kızının mahkeme tarafından verilen cezayı çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunduğunu kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, ceza infaz kurumuna giriş tarihi veya infazın ayrıntılarına ilişkin ek bilgi verilmedi.