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Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesi, kamu yönetimi, bürokrasi ve diplomasi alanlarında üst düzey görevlerde bulunan kardeşleri nedeniyle araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya'nın babası Ramazan Sayan kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşleri kimler? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN BABASI RAMAZAN SAYAN KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın babası Ramazan Sayan'dır. TBMM'nin Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin resmî biyografisinde Kaya'nın 31 Ocak 1981'de İstanbul'da doğduğu ve baba adının Ramazan, anne adının ise Hatice olduğu bilgisi yer alıyor.

Kaya, hukukçu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Fatih'te dünyaya geldi. Ailenin kamuoyuna yansıyan biyografik bilgilerinde Ramazan Sayan'ın hukukçu olduğu belirtiliyor.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın aile geçmişine ilişkin kamuya açık bilgilerde, Sayan ailesinin çocuklarının ilerleyen yıllarda farklı alanlarda kamu görevleri üstlendiği görülüyor. Kaya'nın kardeşleri Ömer Fatih Sayan ve Ayşe Hilal Sayan Koytak, bürokrasi ve diplomasi alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. Nazmiye Sümeyye Sayan ise bir dönem İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN KARDEŞLERİ KİMLER?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuoyuna yansıyan bilgilere göre üç kardeşi bulunuyor. Bunlar Ömer Fatih Sayan, Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Nazmiye Sümeyye Sayan'dır. Kaya, Hatice ve Ramazan Sayan çiftinin üçüncü çocuğu olarak 31 Ocak 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. TBMM kayıtlarında da Kaya'nın doğum yeri İstanbul, doğum yılı 1981, baba adı Ramazan ve anne adı Hatice olarak yer alıyor.

Kardeşleri arasında özellikle Ömer Fatih Sayan ve Ayşe Hilal Sayan Koytak, üst düzey kamu görevleri nedeniyle öne çıkıyor. Ömer Fatih Sayan, BTK başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayşe Hilal Sayan Koytak ise farklı dönemlerde Başbakanlık müşavirliği, büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki görevlerde yer aldı.

Kaya'nın kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ise bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

ÖMER FATİH SAYAN KİMDİR?

1977 doğumlu Ömer Fatih Sayan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşidir. Kamu görevlerindeki kariyerinde Başbakanlık müşavirliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kurul üyeliği ve başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Sayan'ın kendi özgeçmişine göre kamudaki ilk önemli görevlerinden biri 2007-2014 yılları arasındaki Başbakanlık müşavirliğiydi. Ocak 2014'te BTK kurul üyeliğine geçen Sayan, Ağustos 2015'te kurumun başkanlığına getirildi. Bu görevini Temmuz 2018'e kadar sürdürdü.

Temmuz 2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Ömer Fatih Sayan, bu dönemde Türk Telekom'da da yönetim görevleri üstlendi. Aralık 2018'den Haziran 2024'e kadar Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayan, daha sonra yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine geçti.

Ömer Fatih Sayan'ın kamu görevindeki son değişiklik ise Temmuz 2026'da gerçekleşti. 4 Temmuz 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevinden alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine atandı. EPDK da Sayan'ın 4 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kurul üyeliğine atandığını doğruladı.

Böylece Ömer Fatih Sayan'ın 2026 itibarıyla görev yaptığı kurum EPDK oldu. EPDK'nın yayımladığı bilgiye göre Sayan, Kurul üyeliğine atanan isimler arasında yer aldı.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK KİMDİR?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşidir. 1979 yılında İstanbul'da doğduğu belirtilen Koytak, kariyerine 2005 yılında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda başladı.

Koytak, 2008-2014 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanlığını yaptı. 2014 yılında Başbakanlık müşavirliği görevine getirildi. 2016 yılında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda vekâleten müsteşar yardımcısı olarak görev aldı.

Koytak'ın diplomasi kariyerinde önemli görevlerinden biri Kuveyt Büyükelçiliği oldu. Kasım 2017'de Kuveyt Büyükelçiliği'ne atanan Koytak, Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Türkiye'nin Kuveyt'teki ilk kadın büyükelçisi oldu. Daha sonra Haziran 2022'de merkeze çekildi ve Dışişleri Bakanlığı'nda Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak görev yaptı.

25 Ekim 2024 tarihinde Bahreyn Büyükelçiliği'ne atanan Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın görev yeri 2026 yılında yeniden değişti. 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan büyükelçi atamalarına göre Koytak, Bahreyn Büyükelçiliği görevinden alınarak Finlandiya Büyükelçiliği'ne atandı. Anadolu Ajansı da aynı atama kararında Koytak'ın Finlandiya nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Koytak'ın kariyerinde akademik ve kamu görevlerinin yanı sıra diplomatik görevler de bulunuyor. Kamuya açık biyografilerde İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi aldığı, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde bilgisayar ve iletişim mühendisliği alanında eğitim gördüğü ve doktora çalışmasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladığı bilgileri yer alıyor.