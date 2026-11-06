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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya olayı nedir, ne yaptı? Fatma Betül Sayan Kaya neden tutuklandı? İşte soruşturmanın ayrıntıları...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA OLAYI NEDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemler kapsamında yürütülen fon soruşturmasıyla gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturmada, Kaya hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Kaya, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmanın odağında ise Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) hisselerinde gerçekleştirilen işlemler ve bu işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan rapor yer aldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TUTUKLANDI?

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında iki ayrı suçlama nedeniyle tutuklandı. Bunlar, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçları oldu.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Kaya'nın sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Savcılık sevk yazısında ayrıca Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle geçmişe dayanan tanışıklığı, hisse yatırımı sürecindeki görüşmeleri ve Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirdiği işlemler de tutuklama talebinin gerekçeleri arasında gösterildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN OZATD HİSSESİNDEKİ İŞLEMLERİ NEDEN İNCELENDİ?

Savcılığın sevk yazısında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerin ve şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan sermaye ve ortaklık yapısının incelendiği aktarıldı.

Yazıda, Tera Grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Savcılık yazısında, Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını veya yatırımcı kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönündeki değerlendirmeye de yer verildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN TERA GRUBU YÖNETİCİLERİYLE İLİŞKİSİ NE?

Savcılığın sevk yazısında Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle olan görüşmeleri de soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Kaya'nın ifadesine yer verilen yazıda, Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğu ve hisse yatırımı sürecinde bu görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Kaya'nın ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile görüştüğünü ifade ettiği aktarıldı.

Sevk yazısında, Kaya'nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının da işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı kaydedildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA OZATD HİSSELERİNİ NE ZAMAN ALDI, NE ZAMAN SATTI?

Savcılığın sevk yazısında yer alan değerlendirmeye göre, OZATD hissesindeki değer artışı 2026 yılının nisan ayında başladı. Hissenin düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül tarihinden bir gün öncesine, 16 Eylül'e kadar devam ettiği belirtildi.

Yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya'nın OZATD hisselerini 2026 yılının nisan ayında aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ancak sevk yazısında, söz konusu işlemin borsada normal satış şeklinde değil, virman yöntemiyle Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye gerçekleştirildiği ve hisse bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı bilgisi yer aldı.

Savcılık, hisse işleminin gerçekleştiği tarihin fonların tasfiye kararından bir gün öncesine denk gelmesine dikkat çekti. Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle görüşmelerinin bulunması ve yatırım sürecine ilişkin diğer tespitler de sevk yazısında değerlendirildi.

T+2 VE T+0 İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Savcılığın sevk yazısında, OZATD hissesinin T+2 pozisyonunda olmasına rağmen Kaya'ya ait hisselerin T+0 yöntemiyle devredilmesine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

T+2, hisse satış işleminin ardından satış bedelinin takas süreci kapsamında iki iş günü sonra hesaba geçmesini ifade ediyor. T+0 işleminde ise virman yoluyla gerçekleştirilen devir sonucunda bakiyenin aynı gün hesaba geçtiği belirtildi.

Sevk yazısında, Kaya'nın OZATD hisselerini 16 Eylül'de Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devrettiği ve hisse satış bedelinin aynı gün hesabına yatırıldığı kaydedildi.

Savcılık, işlemin zamanlamasını, Tera Grubu yöneticileriyle kurulan iletişimi ve yatırım miktarına ilişkin tespitleri birlikte değerlendirdi.

"TASFİYEDEN 1 GÜN ÖNCE BU İŞLEM GERÇEKLEŞTİ"

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, hisse devrinin 16 Eylül tarihinde, fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün önce gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yazıda, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde olması, borsa yatırımına ilk kez başlamasına rağmen yatırım miktarının yüksek olması ve hisse fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirmeler birlikte ele alındı.

Savcılık, bu hususları değerlendirerek Kaya'nın tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı yönünde değerlendirmede bulundu. Ayrıca kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunduğu, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi.

Bu gerekçelerle, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu belirtilerek Kaya'nın tutuklanması talep edildi.

İLYAS KAYA VE ESKİ SPK BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL HAKKINDA HANGİ KARAR VERİLDİ?

Fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin tamamlanmasının ardından iki isim hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.