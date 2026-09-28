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Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı, Eylül 2026'da borsa ve yatırım fonlarına yönelik ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Kaya ve eşi Dr. İlyas Kaya'nın bazı hisse işlemlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, eşi kim? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, 31 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Fatih'te, ortaöğrenimini ise Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitiminde iki farklı alanda lisans eğitimi alan Kaya, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı ve tıp doktoru unvanını kazandı. TBMM biyografisinde ayrıca Bilkent Üniversitesi'nden şeref derecesiyle mezun olduğu ve New York Üniversitesi'nde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda lisansüstü çalışma yaptığı bilgisi yer alıyor.

Siyaset öncesinde mühendislik ve hekimlik alanlarında çalışan Kaya, siyasi kariyerine İstanbul teşkilatında başladı. Teşkilat çalışmalarında tanıtım ve medya alanında çeşitli görevler üstlendi. Daha sonraki süreçte Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda görev alan Kaya, 2015 yılında genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Kaya'nın siyasi kariyerindeki önemli görevlerden biri ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu. 24 Mayıs 2016 tarihinde 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev alan Kaya, bu görevini 10 Temmuz 2018'e kadar sürdürdü. TBMM kayıtlarında da 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Bakanlık görevi sırasında 11 Mart 2017'de Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşanan gelişmeler de Kaya'nın siyasi kariyerinde öne çıkan olaylardan biri oldu. Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere Rotterdam'a giden Kaya'nın konvoyu polis tarafından durduruldu ve Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişine izin verilmedi. Yaşanan gelişme sonrasında Kaya'nın Almanya'ya gönderilmesi Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik krize neden oldu.

Kaya, bakanlık görevinin yanı sıra 25., 26. ve 27. dönemlerde İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 2023 seçimlerinin ardından milletvekilliği sona eren Kaya, siyasi çalışmalarını parti yönetiminde sürdürdü. 2026 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev yaptığı resmi biyografisinde de yer aldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN EŞİ KİM?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi Dr. İlyas Kaya'dır. Çift 2010 yılında evlendi. TBMM'nin Kaya'ya ilişkin biyografisinde evli ve iki çocuk annesi olduğu bilgisi bulunuyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KAÇ YAŞINDA?

Fatma Betül Sayan Kaya, 31 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. TBMM kayıtlarında doğum yeri İstanbul olarak yer alırken, resmi parti biyografisinde de Fatih'te dünyaya geldiği belirtiliyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NERELİ?

Kaya'nın eğitim hayatı da İstanbul ve Ankara'daki farklı eğitim kurumlarında şekillendi. Beyoğlu Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü tamamlayan Kaya, daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı. Böylece hem mühendislik hem de tıp alanında lisans eğitimi tamamladı.

Kaya'nın siyasi kariyerinden önce mühendis ve hekim olarak çalıştığı, ayrıca İngilizce ve Almanca bildiği resmi biyografisinde belirtiliyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın siyasi görevlerinden ayrılması, 2026 yılının Eylül ayında kendisi ve eşi Dr. İlyas Kaya hakkında gündeme getirilen borsa işlemlerine ilişkin iddiaların ardından gerçekleşti. İddialar bazı haber kaynaklarında yüksek tutarlı hisse alım-satım işlemleri ve kısa sürede gerçekleştiği öne sürülen yüksek miktarlı kazançlar üzerinden aktarıldı.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın bazı hisseler üzerinden yüksek tutarlı işlem gerçekleştirdiği ve sonrasında yüksek miktarda fon çıkışı yaptığı öne sürüldü. Eşi İlyas Kaya'nın da söz konusu işlemlerle bağlantılı olduğu iddia edildi. Bu rakamlar ve işlemlere ilişkin bilgiler, iddiaları gündeme getiren açıklamalara dayanıyor.