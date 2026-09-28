EGM polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı, sendika üyeleri sivil personeldir

EGM polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı, sendika üyeleri sivil personeldirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EGM, 'polislerin iş bırakacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, 28 Eylül 2026'da iş bırakma kararı alan sendika üyelerinin sivil personelden oluştuğu, polislerin iş bırakacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.