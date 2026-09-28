Hadise çocuk hayalini açıkladı! “Eskiden 6 diyordum, şimdi 1”

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Ünlü şarkıcı Hadise, konser sırasında hayranlarıyla yaptığı sohbet esnasında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çocuk sahibi olma isteğinden söz eden Hadise, kariyerinin ilk yıllarında verdiği röportajlarda kalabalık bir aile hayali kurduğunu ancak yıllar içinde fikrinin değiştiğini anlattı.

“BİZ 4 KARDEŞİZ”

Dört kardeşli bir ailede büyüdüğünü hatırlatan ünlü şarkıcı, geçmişte kendisine yöneltilen “Kaç çocuk istersin?” sorularına verdiği yanıtı da yıllar sonra sahneden açıkladı.

Hadise, o dönemlerde 6 çocuk istediğini söylediğini belirterek, bugün aynı soruya çok daha farklı bir cevap verdiğini dile getirdi.

ÇOCUK SAYISINI 6’DAN 1’E İNDİRDİ

40 yaşındaki şarkıcının, “Eskiden 6 diyordum, şimdi 1 diyorum” sözleri salondaki dinleyicilerden de karşılık buldu. Hadise, kısa sohbetinin ardından konserine devam etti.

Ünlü şarkıcının çocuk sahibi olma isteğini sahnede açık şekilde dile getirmesi, özel hayatıyla ilgili açıklamalarına yeni bir halka ekledi.