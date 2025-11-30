Fatih Ürek öldü mü? SON DAKİKA! Fatih Ürek yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Fatih Ürek yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl ve hangi hastanede tedavi görüyor? Detaylar...

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada ve bazı haber kanallarında "Fatih Ürek öldü" iddiaları hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Ancak yakın çevresi ve resmi kaynaklar, bu haberleri net bir şekilde yalanladı.

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Evet, sanatçının kardeşleri ve menajeri, sosyal medyada yayılan "ölü" haberlerini yalanlayarak, Fatih Ürek'in hayatta olduğunu ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Kalbi yaklaşık 20 dakika durdu; sağlık ekiplerinin kalp masajı müdahalesiyle yeniden hayata döndü.

İlk müdahalenin ardından anjiyo operasyonu yapıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı.

Yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda olan sanatçı, bu süre zarfında tıbbi olarak uyutuldu.

Güncel bilgilere göre sağlık durumu "stabil" olarak tanımlanıyor; hayati tehlikeyi sürdürse de tedavi süreci devam ediyor.

Bazı kaynaklar, Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapattığını belirterek küçük de olsa umut verdiğini ifade ediyor.

Sonuç olarak: Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Tam iyileşme için hâlâ zamana ve tıbbi sürece ihtiyaç var.

FATİH ÜREK HANGİ HASTANEDE?

Hastane kaynaklarına göre Fatih Ürek'in tedavisi Liv Hospital bünyesinde sürüyor. Hastane yönetimi, sanatçının durumunun stabil olduğunu ve yoğun bakım tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Resmi kaynaklar, hastanenin güvenliği nedeniyle daha fazla tıbbi detay paylaşmadı.

FATİH ÜREK KİMDİR?

59 yaşındaki Fatih Ürek, Türkiye'de hem müzik kariyeri hem de televizyon sunuculuğuyla tanınan bir sanatçıdır.

Uzun yıllardır sahne almış, birçok albüm ve programda yer almıştır; enerjik sunumları ve renkli kişiliği ile bilinir.

Sağlık geçmişinde obezite ameliyatı ve kilo verme sürecine bağlı bazı komplikasyonlar bulunuyor; ancak bunlar 15 Ekim'de yaşanan kalp krizi ile doğrudan bağlantılı değil.