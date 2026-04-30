Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanması ve sonrasında kamuoyuna yansıyan iddialarla gündeme gelen Fatih Öncü, eğitim yöneticiliği geçmişi ve hakkında ortaya atılan haberlerle Türkiye’de en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmiştir. Peki, Fatih Öncü kimdir, evli mi? Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FATİH ÖNCÜ KİMDİR?

Fatih Öncü, 1974 yılında Almanya’nın Köln şehrinde doğmuştur. İlköğrenimini burada tamamlamış, ardından Türkiye’de eğitim hayatına devam etmiştir. Akademik kariyerinde eğitim bilimleri alanına yönelen Öncü, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

Lisans eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında yüksek lisans yapmış, aynı üniversitede Eğitim Politikaları üzerine yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreç, onun eğitim yönetimi alanında uzmanlaşmasını sağlamıştır.

Mesleki kariyerine öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevleriyle başlayan Fatih Öncü, 2015 yılından itibaren Bakanlık müfettişi olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde farklı idari görevlerde bulunan Öncü, Haziran 2023 – 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in özel bürosunda görev almıştır.

2 Ağustos 2024 tarihinde ise Bolu İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır. Bu görev, onun kariyerinde önemli bir idari sorumluluk noktası olmuştur.

FATİH ÖNCÜ EVLİ Mİ?

Fatih Öncü’nün evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu bilinmektedir.

FATİH ÖNCÜ KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Fatih Öncü, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

FATİH ÖNCÜ NERELİ?

Fatih Öncü, Almanya’nın Köln şehrinde doğmuştur. Ailesinin kökeni Türkiye’ye dayanmaktadır. Çocukluk ve ilk eğitim yıllarını Almanya’da geçirdikten sonra Türkiye’ye dönerek eğitim ve meslek hayatını burada sürdürmüştür.

KAMUOYUNA YANSIYAN İDDİALAR VE GÜNDEM OLAN OLAYLAR

Fatih Öncü, son zamanlarda basına yansıyan bazı iddialarla da gündeme gelmiştir. Farklı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Bolu’da görev yaptığı dönemde bir anaokulu müdürüyle yaşanan iletişim süreci ve sonrasında gelişen olaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

İddialara göre, özel bir gün kapsamında yapılan mesajlaşmalar sonrası taraflar arasında başlayan iletişim, daha sonra farklı kişilerin de sürece dahil olmasıyla büyümüştür. Süreç içerisinde kurum içi görüşmeler, karşılıklı açıklamalar ve resmi makamlara yansıyan şikayet süreçleri gündeme gelmiştir.

Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği ve tarafların karşılıklı beyanlarda bulunduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte süreçle ilgili idari incelemelerin devam ettiği belirtilmektedir.

Fatih Öncü’nün de konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yaptığı ve iddiaların idari süreç kapsamında değerlendirildiği kamuoyuna yansımıştır.