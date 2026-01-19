Fatih İnan kimdir? Naile Büşra Sarıgül'ü, Mihriban Yılmaz'ın katili Fatih İnan mı öldürdü?

İzmir ve Manisa'da meydana gelen iki ölüm olayı, polis ve adli makamları alarma geçirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Fatih İnan (26), İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı öldürüp gömdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, 2023'te Manisa'da çalıştığı inşaatta ölen Naile Büşra Sarıgül (24)'ün de Fatih İnan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İnan, çifte cinayetten dolayı tutuklanarak adli sürecin içine alındı. Peki, Fatih İnan kimdir? Detaylar...

FATİH İNAN KİMDİR?

Fatih İnan, İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı öldürmekten tutuklanan ve aynı zamanda Manisa'da Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüne karıştığı tespit edilen 26 yaşında evli ve bir çocuk babası bir şahıstır. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı inşaatlarda ustabaşı olarak görev yaptığı dönemde olaylar yaşanmıştır.

İnan'ın geçmiş yaşamına dair detaylar sınırlı olmakla birlikte, soruşturma ve mahkeme belgeleri, cinayetlerin işlendiği dönemde hem İzmir hem de Manisa'da aktif olarak çalıştığını göstermektedir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa'daki dosyayı da incelemeye alarak Fatih İnan'ın çifte cinayet bağlantısını netleştirmiştir.

NAİLE BÜŞRA SARIGÜL'Ü, MİHRİBAN YILMAZ'IN KATİLİ FATİH İNAN MI ÖLDÜRDÜ?

2023 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül, o dönemde 6 aylık evliydi ve 24 yaşındaydı. İlk raporlara göre, Sarıgül'ün merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ölüm raporunda kalp krizi geçirip merdivenden düştüğü belirtilmişti.

Ancak olayın detaylı incelenmesiyle, kadının üzerinde bulunan sperm örneğinin Fatih İnan'a ait olduğu ortaya çıktı. İnan ifadesinde, "Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu" dedi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği müzekkere ile Naile Büşra Sarıgül'ün mevcut kalp rahatsızlığının ölümüne sebep olup olmayacağını sordu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, 30 Eylül 2024 tarihli raporunda travmatik değişimlerin ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığını, ölümün kalp krizi sonucu gerçekleştiğini belirtti. 14 Şubat 2025'te Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih İnan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak İzmir'deki soruşturmanın ilerlemesiyle olay tekrar gündeme geldi.

İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Fatih İnan'ın çifte cinayet şüphelisi olduğu ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Naile Büşra Sarıgül dosyasını talep etti ve soruşturmayı derinleştirdi.

Gözaltında ifadesi alınan Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan'ın mesajlaşmaları incelendi. Amcası Kerem İnan, Ömer'e "eskisinden korkmuyorum bundan korkuyorum" yazmış; Ömer İnan ise "ses etmeyin" şeklinde yanıtlamıştı. Yapılan analizde, amcanın bahsettiği olayın, Fatih İnan'ın Manisa'daki inşaatta çalıştığı dönemde ölen Naile Büşra Sarıgül ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, Fatih İnan'ın Naile Büşra Sarıgül'e olay günü cinsel saldırıda bulunduktan sonra ikinci kattan itmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, bu olayın kardeşi Ömer İnan ve amcası tarafından bilindiği belirtildi. İnan, Naile Büşra Sarıgül'e karşı nitelikli cinsel saldırı ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı.