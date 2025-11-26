Fatih Altaylı savunma metni (TAM METİN) Fatih Altaylı savunmasında ne dedi?

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayında "Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme heyeti, "adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı" gerekçesiyle tutukluluğun devamına hükmetti. Duruşma sonrası Altaylı'nın elindeki dosya ve notları havaya fırlatarak salondan ayrıldığı öğrenildi. Peki, Fatih Altaylı savunmasında ne dedi? Fatih Altaylı savunma metni! (TAM METİN) Detaylar...

FATİH ALTAYLI SAVUNMA METNİ (TAM METİN)

Davanın ikinci duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 2 No'lu duruşma salonunda yapıldı.

Salonda; Fatih Altaylı, avukatı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Altaylı'ya destek için Faruk Süren, Murat Bardakçı, Celal Şengör, İlber Ortaylı ve ailesi de duruşmayı takip etti.

Savcılık mütalaasında Altaylı'nın, yayımlanan video içerikleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti.

Altaylı, mütalaaya karşı yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

"Benim yapmış olduğum konuşmanın Cumhurbaşkanı'nda korku yaratması pek mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda 4 bin personel çalışıyor. Ben yayınımdan sonra 'Sayın Cumhurbaşkanının programında bir değişiklik olmuş mu?' diye sordum. Ne benim yayınımdan sonra ne de başka bir zamanda Cumhurbaşkanının programında herhangi bir değişim olmadı. Zaten tarihi bir şeyden bahsettiğim konuşmadan Cumhurbaşkanının korkması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ben örgüt mensubu değilim, karşınızda duran bir vatandaşım. Cumhurbaşkanını tanıdığınız zaman, İsrail'le kavga etmiş, Mossad'dan korkmamış biridir. Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki benim tarihi örneğimden neden korksun?

Burada hem bana hem de Cumhurbaşkanına haksızlık ediliyor. İddianamenin sonunda savcı zaten benim bu suçu işlemediğimi söylüyor; 'Cumhurbaşkanına saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle' diyor. Çok açık ki benim böyle bir niyetim yok."

Altaylı, savunmasının devamında:

"Cezaevinde olduğum için değil ama fikri olarak haksızlığa uğradığımı söylemek istiyorum. Şu an karşınızda olmaktan utanç duyuyorum demeyeyim ama çok gereksiz buluyorum. Heyetinizden beraatımı talep ediyorum."

sözleriyle beraat talebini yineledi.

FATİH ALTAYLI SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Savunmanın ana ekseni, Altaylı'nın ifadelerinin tarihi bir örnek üzerinden siyasal analiz olduğu ve tehdit unsuru taşımadığı yönündeydi. Altaylı, konuşmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir korku veya güvenlik riskine yol açmasının mantıksız olduğunu belirterek şu temel argümanları öne çıkardı

"Cumhurbaşkanının korkması mümkün değil" vurgusu

Cumhurbaşkanının devlet koruması altında olduğunu, geçmişte uluslararası krizlerde bile geri adım atmayan bir lideri böyle bir yayının korkutamayacağını söyledi.

İddianamedeki çelişkiye dikkat çekti

Altaylı, iddianamede savcının kendi ifadelerini tehdit kastının olmadığı yönünde değerlendirdiğini iddia ederek bu durumun "açık çelişki" olduğunu savundu.

Tarihi örnekler bağlamından koparıldı

Yayındaki tartışmanın, halk ile iktidar arasındaki tarihsel ilişkiler üzerine bir değerlendirme olduğunu, kişiye yönelik bir tehdit içermediğini söyledi.

Cezaevi sürecinin "haksızlık" olduğunu belirtti

Davanın bulunduğu aşamada tutukluluğun devamının gereksiz olduğunu, fikir beyanı nedeniyle suçlandığını ifade etti.

FATİH ALTAYLI DAVA DOSYASINDA NELER VAR?

İddianamede, YouTube yayınının "basın yoluyla aleni şekilde" yapıldığı, geniş kitlelere ulaştığı ve Altaylı'nın söz konusu ifadeleri "iletme kastıyla" sarf ettiği savunuldu. Bu nedenle eylemin "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşü benimsendi.

Altaylı Ne Demişti?

İddianameye konu edilen cümleler yine değişmeden şöyle aktarıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına halkın yüzde 70'i karşı çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı değil. AKP seçmeninin bir kısmı ve MHP'liler dışında bu fikri destekleyen pek kimse yok. Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir. Osmanlı tarihinde suikasta kurban giden ya da intihar ettiği öne sürülen birçok padişah var."

Bu ifadeler, savcılık tarafından "tehdit içeren mesaj" olarak yorumlanırken; Altaylı ve savunması, konuşmanın tarihi bağlam içeren politik bir analiz olduğunu vurguluyor.

MAHKEME FATİH ALTAYLI HAKKINDA NE KARAR VERDİ?

Mahkeme, Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve "kaçma şüphesi" ile "delilleri etkileme ihtimali" gibi gerekçelerle tutukluluğun devamına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından Altaylı'nın dosya ve notlarını havaya fırlatarak salonu terk ettiği bilgisi mahkeme kaynaklarınca doğrulandı.