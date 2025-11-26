Türkiye medyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Fatih Altaylı, gazetecilik, televizyon sunuculuğu ve köşe yazarlığı alanlarında uzun yıllardır etkin bir kariyere sahiptir. Peki, Fatih Altaylı kimdir? Gazeteci Fatih Altaylı nereli, kaç yaşında? Fatih Altaylı'nın hayatı ve kariyeri...

GAZETECİ FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı, 1963 yılında Van'da doğmuş, Türkiye'nin önde gelen gazeteci, köşe yazarı ve televizyon sunucularından biridir. Gazetecilik kariyerine 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabiri olarak başlamış ve kısa sürede medya sektörünün tanınan isimlerinden biri haline gelmiştir. Altaylı, yalnızca gazetecilikle sınırlı kalmayarak televizyon programları sunmuş ve radyo yayıncılığı yapmıştır.

Eğitim hayatına Van'da başlayan Altaylı, Çavuşoğlu Koleji'nde ilkokul ve ortaokulu tamamladıktan sonra, Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitimine başlamış ancak devam etmemiştir. Ardından Basın Yayın Yüksekokulu'na geçmesine rağmen diplomasını almadan buradan da ayrılmıştır. Eğitim hayatındaki bu esnek yaklaşım, Altaylı'nın gazetecilikteki başarı ve pratik deneyimle kendini geliştirmesinin yolunu açmıştır.

Altaylı, Türkiye medyasında uzun yıllar önemli görevler üstlenmiş; köşe yazarlığı, televizyon sunuculuğu ve radyo yayıncılığı alanlarında çalışmıştır. Özellikle Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programının sunuculuğunu yapması, onun televizyon dünyasında da önemli bir figür haline gelmesini sağlamıştır.

FATİH ALTAYLI NERELİ?

Fatih Altaylı, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van ilinde dünyaya gelmiştir. Vanlı bir gazeteci olarak, kökenleri ve kültürel geçmişi, haberlerinde ve köşe yazılarında etkili olmuştur. Van'ın zengin kültürel yapısı ve tarihi, Altaylı'nın düşünce dünyasında ve gazetecilik yaklaşımında farklı bakış açıları geliştirmesine katkı sağlamıştır.

Van'da doğup büyümesine rağmen, eğitim ve kariyer hayatı boyunca İstanbul merkezli medya kuruluşlarında çalışarak, ülke çapında tanınan bir gazeteci olmuştur. Van kökeni, onu Türk medyasında farklı bir perspektif sunan gazeteciler arasında öne çıkarmaktadır.

FATİH ALTAYLI KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu olan Fatih Altaylı, 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır. Yaklaşık dört on yılı aşkın bir süredir gazetecilik ve medya sektöründe aktif olarak çalışan Altaylı, hem tecrübeli bir gazeteci hem de deneyimli bir televizyon sunucusudur. Türkiye medyasının değişim ve dönüşüm süreçlerini yakından gözlemlemesine olanak sağlamış; özellikle televizyon ve internet medyasındaki gelişmeleri köşe yazılarında ve programlarında sıkça ele almıştır.

FATİH ALTAYLI HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Fatih Altaylı'nın medya kariyeri, farklı gazete ve televizyon kanallarında önemli görevler üstlenmesini kapsar. İşte detaylı bir liste:

Gazetelerde Çalıştığı Kuruluşlar

Cumhuriyet (1982-1986): Spor muhabirliği ile gazeteciliğe adım attı.

Güneş (1986-1992): Yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Hürriyet (1995-2005): Köşe yazarlığı ve Radyo D genel koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

Sabah (2005-2007): Genel yayın yönetmenliği yaptı.

Televizyon Kanallarında Görevleri

Kanal D (1995 ve 1996-2005): Teke Tek programı ve Haber Genel Yayın Yönetmenliği.

Show TV (1995-1996): Haber editörlüğü ve radyo yayınları.

Cine5 (2000-2002): Ortak yayın projeleri.

ATV (2005-2007): Teke Tek programı ile sunuculuk.

Kanal 1 (2007-2008): Ana haber bülteni sunuculuğu.

Habertürk (2009-günümüz): Genel yayın yönetmenliği ve Teke Tek Özel programı sunuculuğu.

Altaylı, kariyeri boyunca gazete ve televizyon kanalları arasındaki geçişlerle, medya sektörünün farklı alanlarını deneyimlemiş ve deneyimlerini köşe yazıları ve programlarında paylaşmıştır. Günümüzde kendi YouTube kanalı üzerinden içerik üretmeye devam ederek dijital medyaya da adım atmıştır.