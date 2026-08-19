İş insanı, doğasever ve yazar kimliğiyle tanınan Faruk Yalçın, uzun yıllar Türkiye ve farklı ülkelerde gerçekleştirdiği büyük inşaat projeleriyle iş dünyasında öne çıktı. NATO için yaptığı çalışmalar nedeniyle “NATO Müteahhidi” olarak anılan Yalçın, aynı zamanda hayvan ve bitki sevgisiyle de tanındı. Darıca’da Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesini kuran Yalçın, hayatı boyunca hayvanlar ve bitkiler üzerine çalışmalar yaptı ve bu alanda 21 eser kaleme aldı. Peki, Faruk Yalçın kimdir, serveti ne kadar? Faruk Yalçın kaç yaşında, nereli, çocukları kim? Detaylar...

FARUK YALÇIN KİMDİR?

Faruk Yalçın, 23 Nisan 1921 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu. Nüfus kaydında doğum yılı 1923 olarak yer aldı. Babası, Ergani’de belediye başkanlığı da yapan ve ilçenin Maden mutasarrıflığına bağlı olduğu dönemdeki ilk belediye başkanı Osman Nuri Yalçın’ın oğlu olan Neşet Yalçın’dır.

İlkokul eğitimini Ergani’de tamamlayan Yalçın, ortaokulu Diyarbakır’da okudu. Lise eğitimine Ankara’da başladı ve İstanbul Alman Lisesinde tamamladı. Lise eğitiminin ardından Almanya’ya gönderilen 10 öğrenciden biri oldu.

Almanya’da Makine Mühendisliği eğitimi almaya başlayan Yalçın’ın eğitim hayatı, II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla farklı bir yöne ilerledi. Dokuz arkadaşıyla birlikte İsviçre’nin Zürih kentindeki teknik üniversiteye geçti. Bursları ulaşana kadar arkadaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştı.

Eğitimini tamamladıktan sonra İsviçre’de ilk şirketini kuran Yalçın, bir süre Almanya bağlantılı olarak işlerini geliştirdi. 1963 yılında Türkiye’ye döndüğünde çok uluslu şirketlere müşavirlik yaptı ve İNTEC adlı ilk şirketini kurdu. Ardından farklı şirketler kurarak ticari faaliyetlerini genişletti.

Uzun yıllar NATO’ya yönelik işler gerçekleştirmesi nedeniyle “NATO Müteahhidi” olarak tanındı. 30 yılı aşkın süre boyunca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde büyük inşaat projelerine imza attı.

Faruk Yalçın aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın dayısı ve kulüp asbaşkanı Neşet Yalçın’ın amcası olarak da biliniyordu. Yalçın, özellikle yeğeni Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı döneminde kamuoyunun daha fazla dikkatini çekti.

FARUK YALÇIN SERVETİ NE KADAR?

Faruk Yalçın’ın servetiyle ilgili dönem kaynaklarında farklı rakamlar yer aldı. Verilen bilgilere göre Forbes dergisinin 2005 yılında yayımladığı zenginler listesinde Yalçın, 5 milyar doları aşan servetiyle 21. sırada gösterildi ve dünyanın 721. zengini arasında yer aldı.

Yalçın’ın servetinin temelini, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiği uzun yıllara yayılan inşaat faaliyetleri oluşturdu. Çocukları ve kardeşine ait yaklaşık 20 firmanın bulunduğu bilgisi de biyografik kaynaklarda yer aldı.

Yalçın’ın 2008 yılında vefatının ardından serveti ve mirası ailesi arasında gündeme geldi. Daha sonraki yıllarda açılan miras davalarında, mirasın paylaştırılmasına ilişkin hukuki süreçler kamuoyuna yansıdı.

FARUK YALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Faruk Yalçın, verilen doğum ve ölüm tarihleri esas alındığında 2 Aralık 2008 tarihinde hayatını kaybettiğinde 87 yaşındaydı. Doğum tarihinin nüfus kaydında 1923 olarak yer alması nedeniyle bazı kaynaklarda yaşı farklı şekilde aktarılmıştır.

Yalçın, yaşamının son döneminde büyük ölçüde Darıca’da kurduğu hayvanat bahçesiyle ilgilendi. Mide kanserine yakalanmasının ardından tedavi için İsviçre’nin Zürih kentine gitti ve 2 Aralık 2008’de burada hayatını kaybetti.

Cenazesi Türkiye’ye getirilen Yalçın, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

FARUK YALÇIN NERELİ?

Faruk Yalçın, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarını da Ergani’de geçirdi. İlkokul eğitimini burada aldıktan sonra Diyarbakır’da ortaokul eğitimine devam etti.

Ailesinin Ergani ile olan bağı da uzun yıllara dayanıyordu. Babası Neşet Yalçın, Ergani’de belediye başkanlığı yapan Osman Nuri Yalçın’ın oğluydu.

Eğitim hayatının sonraki dönemlerinde Ankara, İstanbul, Almanya ve İsviçre’de bulunan Yalçın, özellikle İsviçre’deki eğitim ve iş hayatıyla da bağlantılı bir yaşam sürdü. İlk şirketini İsviçre’de kurdu ve daha sonra Türkiye’ye dönerek ticari faaliyetlerini burada sürdürdü.

FARUK YALÇIN ÇOCUKLARI KİM?

Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail adlı dört çocuğu oldu. İkinci eşi Ülkü Yalçın’dan ise Süreyya Yalçın dünyaya geldi. Böylece Yalçın’ın toplam beş çocuğu bulunuyordu.

Yalçın’ın çocukları ve kardeşi Cengiz Yalçın’a ait yaklaşık 20 firmanın bulunduğu bilgisi biyografik kaynaklarda yer aldı. İş insanının ilerleyen yaşlarında şirket işlerini çocuklarına ve kardeşi Cengiz Yalçın’a bıraktığı aktarıldı.

Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, babasının vefatının ardından miras süreci nedeniyle de kamuoyunda gündeme geldi. Yalçın’ın mirasına ilişkin aile içindeki hukuki süreç sonraki yıllarda mahkemelere taşındı.

FARUK YALÇIN'IN ESERLERİ

Faruk Yalçın’ın hayvanlar, bitkiler ve doğa üzerine kaleme aldığı eserler arasında Kangurular, Balıklar - Deniz - Akvaryum, Köpekler, Muhabbet Kuşları, Akvaryum (Su Dünyasına Yolculuk), Kuşların Sağlığı ve Hastalıkları, Papağanlar, Yemler (Kanatlı Türler İçin), Maymunlar ve Şempanzeler, Kaplanlar ve Parkımızın Tanıtım Kitabı bulunuyor.

Bunların yanı sıra İğne Yapraklı Bitkiler, Yayvan Yapraklı Bitkiler, Yapraklı Bitkiler, Deve Kuşları, Bitki Hastalıkları, Bitkilerin Çoğaltılması, Hayvan Alemi, Hayvan Hastalıkları, Budama ve Meyva Sebzelerin Faydaları adlı eserleri de bulunuyor.

Faruk Yalçın, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra doğa ve hayvan sevgisine dayalı çalışmalarıyla da yaşamını sürdürdü. 2 Aralık 2008’de İsviçre’nin Zürih kentinde hayatını kaybeden Yalçın’ın cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.