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İstanbul’da Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Eyüpsultan Belediyesi’nin hangi partide olduğu ve belediye meclisindeki sandalye dağılımı merak konusu oldu. Peki, Eyüpsultan Belediyesi hangi parti? Eyüpsultan Belediyesi meclis üyesi dağılım nasıl, çoğunluk hangi partide? Detaylar...

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Eyüpsultan Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimine geçti. Seçimde CHP adayı Mithat Bülent Özmen 116 bin 620 oy alarak yüzde 48,17 oy oranına ulaştı. AK Parti adayı Deniz Köken ise 100 bin 347 oy ve yüzde 41,45 oy oranında kaldı.

Seçim sonuçlarına göre Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen oldu. Eyüpsultan Belediyesi'nin resmi internet sitesinde de Özmen, belediye başkanı olarak yer alıyor.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIM NASIL?

Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde toplam 37 üye bulunuyor. Meclis üye dağılımına göre CHP 23 üyeyle, AK Parti 12 üyeyle ve MHP 2 üyeyle temsil ediliyor. Böylece mecliste üç siyasi parti grubu bulunuyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Meclisi için kullanılan oyların dağılımında da CHP ilk sırada yer aldı. CHP 114 bin 679 oyla yüzde 47,40, AK Parti ise 94 bin 531 oyla yüzde 39,07 oranına ulaştı. Yeniden Refah Partisi yüzde 3,69, Zafer Partisi yüzde 3,34 ve İYİ Parti yüzde 2,44 oranında oy aldı.

Meclisteki üye dağılımı ise şu şekilde:

CHP: 23 meclis üyesi

AK Parti: 12 meclis üyesi

MHP: 2 meclis üyesi

Toplam 37 üyeden oluşan Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde en fazla üyeye CHP sahip.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDE ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?

Eyüpsultan Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk CHP'de bulunuyor. 37 üyeli mecliste CHP'nin 23 üyesi bulunurken, AK Parti 12, MHP ise 2 üyeyle temsil ediliyor. Bu dağılıma göre CHP, belediye meclisinde en fazla üyeye sahip parti konumunda.

31 Mart 2024 seçim sonuçları da belediye başkanlığı ve belediye meclisi bakımından CHP'nin ilk sırada olduğunu gösteriyor. Belediye başkanlığı seçiminde CHP adayı Mithat Bülent Özmen yüzde 48,17 oy alırken, belediye meclisi seçiminde CHP'nin oy oranı yüzde 47,40 olarak kayıtlara geçti.