Eylül Lize Kandemir kimdir? Masumiyet Müzesi dizisinin Füsun'u Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli?

Masumiyet Müzesi dizisinde hayat verdiği Füsun karakteriyle adından söz ettiren Eylül Lize Kandemir, son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline geldi. Ekrandaki doğal performansı ve dikkat çeken oyunculuğu, izleyicileri onun yaşam öyküsünü araştırmaya yöneltti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

Eylül Lize Kandemir, genç yaşına rağmen televizyon ve dijital platform projeleriyle adından söz ettiren Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine reklam projeleriyle adım atan Kandemir, kısa sürede dizi sektöründe dikkat çeken isimler arasına girmiştir. Özellikle Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterine hayat vermesiyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

EYLÜL LİZE KANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

2001 yılında doğan Eylül Lize Kandemir, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen farklı türlerdeki yapımlarda yer alarak kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergilemektedir.

EYLÜL LİZE KANDEMİR NERELİ?

Eylül Lize Kandemir, İstanbul doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatını da İstanbul merkezli sürdürmektedir.

EYLÜL LİZE KANDEMİR'İN KARİYERİ

Kandemir, televizyon kariyerine 2020 yılında yayınlanan Zemheri dizisinde Filiz karakteriyle adım atmıştır. Ardından çeşitli reklam projelerinde yer alarak ekran görünürlüğünü artırmıştır.

Daha sonra Elbet Bir Gün, Ah Nerede ve Kardeşlerim gibi yapımlarda rol almıştır.

2026 yılında Netflix'te yayınlanan Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterini canlandırarak kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Bu rol, oyuncuya uluslararası bir dijital platformda başrol deneyimi kazandırmış ve kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralamıştır.