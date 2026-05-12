Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eurovision 2026 sona ererken gözler sonuçlara çevrildi. Bu kapsamda “Eurovision kim 1. oldu, 2026 Eurovision şampiyonu hangi ülke oldu?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Final gecesinin ardından açıklanan sonuçlar, yarışmanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Farklı ülkelerden sanatçıların sahne alacağı etkinlik, müzikseverlere yoğun bir rekabet ve görsel şölen sunacak.

Organizasyonun 2026 yılı resmi sloganı “United By Music - In The Heart Of Europe” (Müzikle Birleşiyoruz - Avrupa’nın Kalbinde) olarak açıklandı. Bu slogan, yarışmanın temelini oluşturan kültürel birlik ve müzik aracılığıyla birleşme temasını vurguluyor.

Eurovision 2026, yalnızca müzik performanslarıyla değil aynı zamanda siyasi ve sosyal tartışmalarla da gündemde yer alıyor. Katılım ve yayın kararlarına ilişkin tartışmalar, yarışmanın genel atmosferini doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

2026 EUROVISION NEREDE YAPILACAK?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından organize edilen etkinlik, büyük sahne şovları, canlı performanslar ve görsel prodüksiyonlarıyla yine dikkat çekiyor. Viyana, Avrupa’nın en prestijli müzik organizasyonlarından birine ev sahipliği yaparak dünya genelinden sanatçıları ağırlıyor.

2026 EUROVISION HANGİ ÜLKELER BOYKOT EDİYOR?

2026 Eurovision süreci bu yıl yalnızca müzikle değil, siyasi tartışmalarla da öne çıkıyor. İsrail’in yarışmaya katılımı üzerinden başlayan tepkiler sonrası bazı ülkeler boykot kararı aldı. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda, Viyana’da düzenlenecek yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı.

Bazı ülkelerde Eurovision yayınlarının durdurulabileceği yönündeki kararlar da yarışmanın küresel izlenme oranlarını etkileyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Ayrıca 1100’den fazla sanatçı, İsrail’in katılımı sürdükçe yarışmanın yapılmaması gerektiğini savunan bir açık mektup yayımladı.

EUROVISION 2026’DA DİKKAT ÇEKEN DİĞER TARTIŞMALAR

2026 Eurovision Şarkı Yarışması yalnızca boykotlarla değil, şarkı içerikleriyle de gündemde yer alıyor. Romanya temsilcisi Alexandra Capitanescu’nun “Choke Me” adlı şarkısı, sözleri nedeniyle tartışma konusu oldu. Şarkının kadına yönelik şiddeti çağrıştırdığı iddia edilirken, sanatçı bunun metaforik bir anlatım olduğunu ifade etti.

EUROVISION MARKASININ ASYA’YA AÇILIMI

Eurovision markası küresel genişlemesini sürdürerek Asya pazarına da adım atıyor. İlk Eurovision Song Contest Asia, 14 Kasım’da Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenecek. Güney Kore, Vietnam ve Filipinler’in de aralarında bulunduğu 10 ülkenin katılımı şimdiden onaylandı.

EUROVISION 2026 KAZANANI KİM OLDU?

“Eurovision kim 1. oldu, 2026 Eurovision şampiyonu hangi ülke oldu?” sorusu yarışma sonrası en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak 2026 Eurovision birincisi henüz açıklanmadı. Kazanan ülke, final gecesi yapılacak oylamanın ardından belli olacak.

2026 EUROVISION FİNALİ NE ZAMAN?

2026 Eurovision finali, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 22.00 TSİ’de yapılacak. Finalde 25 ülke sahne alacak ve Avrupa’nın en iyi şarkısı bu gece belirlenecek. Ev sahibi Avusturya’nın yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık doğrudan finalde yer alacak.