Etimesgut Belediyesi başkanvekili kim oldu? Etimesgut Belediyesi son dakika!

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu. 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen seçimde AK Parti ve MHP'nin desteklediği CHP'li Seda Dilber, başkanvekilliği görevine seçildi. Seçim sonucunun ardından gözler Seda Dilber'in kim olduğu ve hangi partiden olduğu sorularına çevrildi. Etimesgut Belediyesi başkanvekili kim oldu? Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini kim kazandı? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

ETİMESGUT BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ KİM OLDU?

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekilliği görevine CHP adayı Seda Dilber seçildi. 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan seçimde Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin desteklediği aday olarak başkanvekilliğini kazandı.

ETİMESGUT BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ HANGİ PARTİDEN?

Etimesgut Belediyesi'nin yeni başkanvekili Seda Dilber, CHP'den aday oldu. Dilber, başkanvekilliği seçiminde AK Parti ve MHP'nin desteğini alarak göreve seçildi.