Eşref Rüya yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Eşref Rüya 28. bölüm neden yok?

7 Ocak 2026 Çarşamba günü Kanal D yayın planında bulunmayan Eşref Rüya, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmadı. Dizinin yayınlanmama nedeninin yılbaşı tatili nedeniyle verilen yayın arası olduğu öğrenilirken, gözler 28. bölüm tarihine çevrildi. Başrollerini Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin yeni bölüm yayın günü netleşti. Peki, Eşref Rüya 28. bölüm hangi tarihte ekrana gelecek? Kanal D'nin güncel yayın akışına dair tüm ayrıntılar merak ediliyor.

EŞREF RÜYA BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, bu hafta da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Dizinin sıkı takipçileri yayın saatinde ekran başına geçse de, 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yeni bölüm yerine tekrar yayınla karşılaştı.

Kanal D'nin güncel yayın akışına göre, Eşref Rüya'nın normal yayın saatinde dizinin önceki bölümü ekrana getirildi. Bu durum, "Eşref Rüya neden yok?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

EŞREF RÜYA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni yıl haftası nedeniyle televizyon kanallarında dizilere kısa süreli yayın arası verildi. Yılbaşı tatili sonrası yapılan yayın planlamaları kapsamında birçok yapım gibi Eşref Rüya da geçici olarak ekrana ara veren diziler arasında yer aldı.

Dizi, 31 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmadığı gibi bu hafta da yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre bu ara planlı ve geçici bir yayın molası niteliği taşıyor.

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMIYOR?

Eşref Rüya'nın bu hafta yayınlanmamasının temel nedeni, yılbaşı haftası sonrasında kanalların yayın akışında yaptığı düzenlemeler. Reyting stratejileri ve tatil dönemi planlaması doğrultusunda dizilere kısa bir ara verilmesi tercih edildi.

Bu durum, dizinin final yaptığı ya da yayından kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Aksine, Eşref Rüya planlanan takvim doğrultusunda yoluna devam ediyor.

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin yayın planına göre Eşref Rüya 28. bölüm, 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizi, iki haftalık aranın ardından yeniden normal yayın gününe ve saatine dönmüş olacak.

Yeni bölüm, her zamanki gibi prime time kuşağında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

7 OCAK 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

7 Ocak Çarşamba günü Kanal D ekranlarında Eşref Rüya'nın yeni bölümü yer almadı. Dizinin yayın saatinde tekrar bölüm izleyiciyle buluştu. Kanalın akşam kuşağı ise planlanan şekilde ilerledi.

EŞREF RÜYA 28. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya, verilen iki haftalık aranın ardından 28. bölümüyle 14 Ocak Çarşamba akşamı ekrana dönecek. Yeni bölümde hikâyenin temposu daha da artacak, gerilim dolu sahneler izleyiciyi bekliyor.

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm fragmanına yansıyan gelişmeler, dizide tansiyonun zirveye çıkacağını gösteriyor. Nisan, vurulmasının ardından hastanede gözlerini açsa da tehlike henüz geçmiş değil.

Eşref, Nisan'ı korumak için elinden geleni yaparken, beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Nisan hastaneden kaçırılıyor ve kendini bir kez daha ölümle burun buruna buluyor. Bu olay, Eşref'i geri dönüşü olmayan bir mücadeleye sürüklüyor.

28. bölümde hem duygusal hem de aksiyon dolu sahnelerin izleyiciyi ekrana kilitlemesi bekleniyor.