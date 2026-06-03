Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Eşref Rüya 46. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Nisan, yaşanan onca hikayenin ardından kızının adını Rüya koymaya karar verir. İhtiyar ise torunu Rüya'yı doğar doğmaz Nisan'dan koparır. İhtiyar'ın peşine düşen Eşref, sonunda Nisan'ı bulduğu gibi kızlarını da bulabilecek mi?

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

EŞREF RÜYA GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, dikkat çekici kurgusu ve derin karakterleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak dizide anlatılan hikâye tamamen kurgusal. Gerçek bir olaydan esinlenmeden yazılan senaryoda, mafya dünyası ve imkânsız aşk temaları harmanlanarak güçlü bir dramatik atmosfer oluşturuluyor.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Dizinin tüm bölümleri, yayınlandığı günlerde Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümleri televizyon üzerinden takip edebilir, yayın sonrası tekrarlarına veya dijital platformlar aracılığıyla tek parça HD olarak erişim sağlayabilirsiniz.

EŞREF RÜYA DİZİ KARAKTERLERİ

Her karakterin ayrı bir hikâyesi ve derinliği bulunan dizide, izleyiciler duygusal, aksiyon dolu ve dramatik anlara aynı anda tanık oluyor. İşte öne çıkan karakterlerden bazıları:

• Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): Ravena Bosphorus Hotel’in sahibi ve Yetimler örgütünün önemli isimlerinden biri. Sert yapısının altında kırılgan bir kalp taşıyor; tüm gücüne rağmen hâlâ kaybettiği aşkı Rüya’yı arıyor.

• Nisan Akyol (Demet Özdemir): Yetenekli bir müzisyen ve Afra’nın ablası. Hayata tutunmaya çalışan, neşeli ama bir o kadar da duygusal bir kadın.

• Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele biriminde çalışan hırslı bir komiser. Amacı Yetimler örgütünü çökertmek.

• Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref’in en yakın dostu ve sağ kolu. Gözü kara, karizmatik ve tehlikeli.

• Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en yaşlısı. Ailesiyle barışmanın yollarını arayan, vicdanlı ama içine kapanık bir karakter.

• Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin finans işlerinden sorumlu, analitik zekâsı yüksek genç bir adam.

• Yakup Karaşan (Macit Koper): “Yakup Baba” olarak tanınan Yetimler’in kurucusu. Sözleri az ama etkili.

• Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref’in en büyük rakibi. Güç hırsıyla hareket eden, tehlikeli bir karakter.

• Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem’in amiri ve emniyet müdürü. Sert, soğukkanlı ve Eşref’i yakalamakta kararlı.

• Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal’ın kız kardeşi ve Ravena Bosphorus Hotel’in genel müdürü. Disiplinli, işine bağlı bir kadın.

• Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan’ın başına buyruk, hayalperest kız kardeşi. Moda tasarımı öğrencisi ve sürekli başını belaya sokuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balıkçı ile yaptığı anlaşmada tüm riskleri göze alan Nisan, kendisini ortaya koymaya hazır olduğunu belirtir. İhtiyar’a ulaşmak içinse hiç ummadığı kişilerle birlik olması gerekecektir.

Yangını fırsat bilip dışarı çıkmayı başaran Celo, Eşref’le hesabını kapamak için Kadir’le anlaşır. Bu sırada Nisan’ın kendini ateşe attığını öğrenen Eşref ise içine düştüğü çıkmazdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıdır.