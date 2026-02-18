Eşref Rüya 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımda "Nisan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yayınlanan tanıtımda Sertab Erener'in "Rüya" adlı unutulmaz şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazandı. Duygusal sahneler eşliğinde sergilenen bu etkileyici performans, hem izleyicilerin diziden beklentilerini yükseltti hem de yeni bölümün duygusal tonuna dair güçlü ipuçları verdi. Şimdi herkes heyecanla "Eşref Rüya" 34. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

Dinçer'in gerçek kimliğini öğrenen Eşref, onu ele geçirdikten sonra Nisan'a Dinçer'i öldürmesi için bir fırsat verir!

Dinçer'in ise henüz planları bitmemiş son kozunu oynuyordur!

Eşref sonunda Fırat Koral'ın kim olduğunu buldu! Artık gerçek düşmanının Dinçer olduğunu biliyor!

Dinçer'in ise son planı Nisan'ı almadan bu dünyadan gitmemek!

Eşref, Hıdır'ın kendi oğlunun kimliğini ondan saklamasını kabullenemiyor. Bu büyük gizem, ikili arasındaki dostluk ve dürüstlük bağını ciddi bir sınavdan geçiriyor.

Nisan'ın kıskançlık ve kırgınlık sebebi olan "sahte Rüya" gizemi Nisan'ı üzmeye devam ederken karşı tarafın Rüya olmadığını bizzat itiraf etmesi dengeleri değiştirecek mi?

Eşref'ten Nisan'a "Benim Rüyam da, hayalim de, hakikatim de sensin!"...

Aşkın hakikati, tüm yalanları yenebilecek mi?

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılmaktadır. Şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan semtler, dizinin hikayesine özgün bir atmosfer katmaktadır. Boğaz manzaralı sahnelerden dar sokaklara uzanan bu geniş yelpaze, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir zenginlik sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref'le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izlerinin peşine düşer. Bu sırada, İhtiyar'ın yönlendirmesiyle Rüya'nın peşine düşen Eşref, kendini yıllar sonra tekrardan Burdur'da bulur.

Yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ve Kadir'in arasında gerginliğe yol açar. Hıdır'ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar'a kanıtlamak ve gücünü tekrardan sağlamak için vicdanını sınayacak zorlu bir seçimle karşı karşıya kalacaktır.

OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya'nın güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 34. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Takipçiler, fragman yayımlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için Kanal D'nin resmi kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.