Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Eşref Rüya 23. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Ekipten dert sofrasında muhteşem "Seni yazdım kalbime" yorumu... Bu sırada içi içini yiyen Eşref, ekibe içlerinde bir muhbir olabileceğinden bahseder. Eşref, geçmişini eşeleyen kişiyi bulmakta kararlıdır. Diğer yandan Irmak'ın polisin depoyu bastığını söylemesiyle başka bir muhbirin daha olduğunu fark eden Eşref, soluğu Nisan'ın kapısında alır!

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır.

Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

EŞREF RÜYA GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, dikkat çekici kurgusu ve derin karakterleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak dizide anlatılan hikâye tamamen kurgusal. Gerçek bir olaydan esinlenmeden yazılan senaryoda, mafya dünyası ve imkânsız aşk temaları harmanlanarak güçlü bir dramatik atmosfer oluşturuluyor.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Dizinin tüm bölümleri, yayınlandığı günlerde Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümleri televizyon üzerinden takip edebilir, yayın sonrası tekrarlarına veya dijital platformlar aracılığıyla tek parça HD olarak erişim sağlayabilirsiniz.

EŞREF RÜYA DİZİ KARAKTERLERİ

Her karakterin ayrı bir hikâyesi ve derinliği bulunan dizide, izleyiciler duygusal, aksiyon dolu ve dramatik anlara aynı anda tanık oluyor. İşte öne çıkan karakterlerden bazıları:

• Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi ve Yetimler örgütünün önemli isimlerinden biri. Sert yapısının altında kırılgan bir kalp taşıyor; tüm gücüne rağmen hâlâ kaybettiği aşkı Rüya'yı arıyor.

• Nisan Akyol (Demet Özdemir): Yetenekli bir müzisyen ve Afra'nın ablası. Hayata tutunmaya çalışan, neşeli ama bir o kadar da duygusal bir kadın.

• Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele biriminde çalışan hırslı bir komiser. Amacı Yetimler örgütünü çökertmek.

• Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref'in en yakın dostu ve sağ kolu. Gözü kara, karizmatik ve tehlikeli.

• Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en yaşlısı. Ailesiyle barışmanın yollarını arayan, vicdanlı ama içine kapanık bir karakter.

• Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin finans işlerinden sorumlu, analitik zekâsı yüksek genç bir adam.

• Yakup Karaşan (Macit Koper): "Yakup Baba" olarak tanınan Yetimler'in kurucusu. Sözleri az ama etkili.

• Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref'in en büyük rakibi. Güç hırsıyla hareket eden, tehlikeli bir karakter.

• Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem'in amiri ve emniyet müdürü. Sert, soğukkanlı ve Eşref'i yakalamakta kararlı.

• Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kız kardeşi ve Ravena Bosphorus Hotel'in genel müdürü. Disiplinli, işine bağlı bir kadın.

• Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan'ın başına buyruk, hayalperest kız kardeşi. Moda tasarımı öğrencisi ve sürekli başını belaya sokuyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, Afra'nın acı kaybının ardından zor bir dönemden geçen Nisan'ı yalnız bırakmıyor ve onu ayakta tutmak için elinden geleni yapıyor.

Diğer yandan Gürdal ve Irmak, Kadir'in elinde esir durumda ve Eşref'ten gelecek kurtuluş planını sabırsızlıkla bekliyor.

Eşref'in ise her zamanki gibi kafasında yeni bir plan var — bu kez hem düşmanlarını alt edecek hem de sevdiklerini koruyacak bir hamle peşinde.