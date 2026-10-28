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Esra Özdoğan kimdir? Cem Akaş'ın eşi Esra Özdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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Esra Özdoğan kimdir? Cem Akaş'ın eşi Esra Özdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Yazar Cem Akaş ve oğulları Can Akaş’ın vefatının ardından Esra Özdoğan’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Fotoğraf sanatçısı, çevirmen ve editör kimliğiyle tanınan Özdoğan’ın yaşam öyküsü, mesleki çalışmaları ve sanat dünyasındaki kariyeri araştırılıyor. Peki, Esra Özdoğan kimdir? Cem Akaş'ın eşi Esra Özdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

Yazar Cem Akaş'ın ve 19 yaşındaki oğulları Can Akaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından fotoğraf sanatçısı, çevirmen ve editör Esra Özdoğan'ın yaşamı merak konusu oldu. Eşinin ve oğlunun vefatıyla gündeme gelen Özdoğan'ın yaşı, memleketi, mesleği ve bugüne kadar imza attığı eserler araştırılıyor. Peki, Esra Özdoğan kimdir? Cem Akaş'ın eşi Esra Özdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ESRA ÖZDOĞAN KİMDİR?

Esra Özdoğan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Michel Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim aldı. Akademik çalışmalarını Fransa'da sürdüren Özdoğan, edebiyat eleştirisi üzerine araştırmalar yaptı.

1994-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde görev alan Özdoğan, daha sonra yayıncılık ve çeviri çalışmalarına yöneldi. Yapı Kredi Yayınları ve Can Yayınları'nda editörlük yaptı.

ESRA ÖZDOĞAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1972 doğumlu Esra Özdoğan, İstanbul doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Eğitim ve meslek hayatını edebiyat, yayıncılık ve fotoğraf sanatı alanlarında sürdüren Özdoğan, çalışmalarını farklı disiplinleri bir araya getirerek yürütüyor.

ESRA ÖZDOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Esra Özdoğan; fotoğraf sanatçısı, çevirmen ve editör olarak çalışıyor. Fransız edebiyatından 50'ye yakın eseri Türkçeye kazandıran Özdoğan, sanat ve edebiyat üzerine yazılar da kaleme aldı. Fotoğraf alanında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı.

Sanatçının “Makinedeki Hayalet” adlı kişisel sergisi, 2024-2025 yıllarında Galeri Nev İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu. Çalışmalarında zaman, anlatı ve temsil kavramlarına odaklanan Özdoğan, edebiyat ile görsel sanatlar arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

ESRA ÖZDOĞAN'IN EŞİ CEM AKAŞ KİMDİR?

Esra Özdoğan, yazar ve Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş ile evlidir. Çiftin 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim 2026'da hayatını kaybetti. Ailenin açıklamasında Can Akaş'ın ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak belirtildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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