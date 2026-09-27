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Eskişehirspor ile Balıkesirspor arasındaki kritik karşılaşma, verilen ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak. Tribünden takip edilemeyecek mücadele öncesinde taraftarlar "Eskişehirspor Balıkesirspor maçı hangi kanalda, Eskişehirspor Balıkesirspor nereden CANLI izlenir?" diye merak ediyor. İlk üç haftada 9 puan toplayarak zirvede yer alan Balıkesirspor ile 4 puanlı Eskişehirspor'un karşılaşacağı mücadele, bugün saat 19.00'da Tivibu Spor'dan şifreli olarak ekrana gelecek.

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig 2. Grup'un 4. haftasında oynanacak Eskişehirspor - Balıkesirspor karşılaşması, bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Maç takviminde yaşanabilecek olası değişikliklere karşı resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İki ekibi karşı karşıya getirecek mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı haftalık yayın programına göre karşılaşma, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tivibu Spor'a şu platformlar üzerinden ulaşılabiliyor:

• Tivibu: 77

• Fil Box: 77

Kanal ayrıca Türksat 4A uydusu üzerinden de takip edilebiliyor. Platformlardaki kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önüne alınarak, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacak.

ESKİŞEHİRSPOR BALIKESİRSPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyon başında izleyemeyecek futbolseverler, karşılaşmayı Tivibu'nun resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü üzerinden de takip edebilecek. Ancak resmi sitelerden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği hatırlatılıyor.

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma Tivibu Spor'dan şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izleyebilmek için ilgili platform aboneliği gerekiyor.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Eskişehirspor - Balıkesirspor karşılaşması, verilen ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bu nedenle siyah-kırmızılı taraftarlar takımlarını tribünden destekleyemeyecek ve mücadeleyi yalnızca ekran başından takip edebilecek.

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak. Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu olarak da bilinen tesis, Eskişehirspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Balıkesirspor, ilk üç haftada topladığı 9 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Eskişehirspor ise 4 puanla bu karşılaşmaya çıkacak. Siyah-kırmızılılar, lider karşısında alacağı bir galibiyetle üst sıralara tutunmayı hedefliyor.

REKABETTE 19. RANDEVU

Eskişehirspor ile Balıkesirspor bugüne kadar 18 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bugünkü mücadeleyle birlikte iki takım arasındaki rekabet 19. resmi karşılaşmaya ulaşacak.

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ

• Maç: Eskişehirspor - Balıkesirspor

• Organizasyon: TFF 3. Lig 2. Grup, 4. hafta

• Tarih: 27 Eylül 2026 Pazar

• Saat: 19.00

• Stadyum: Yeni Eskişehir Stadyumu (Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu), Eskişehir

• Yayın: Tivibu Spor