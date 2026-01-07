Eski Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy kimdir, nereli? Hüseyin Aksoy nereye atandı?

Eski Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uzun yıllara dayanan devlet hizmetinin ardından merkeze çekildi. Son olarak Aydın Valiliği görevini yürüten Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali- Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanarak Türkiye'deki bürokratik yapıda yeni bir göreve başlamış oldu. Peki, eski Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüseyin Aksoy evli mi, eşi kim? Detaylar...

ESKİ ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY KİMDİR?

Eski Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uzun yıllara dayanan bürokratik kariyeri ve çeşitli illerdeki valilik görevleri ile tanınan tecrübeli bir devlet yöneticisidir. 1963 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Aksoy, ilkokul ve ortaokul eğitimini de burada tamamladı. 1980 yılında Trabzon Lisesi'nden mezun olan Aksoy, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak Kamu Yönetimi bölümünde yükseköğrenim hayatına başladı. 1984 yılında mezun olarak devlet hizmetine adım atan Aksoy, 1985 yılında Trabzon Kaymakam Adayı olarak 73. Dönem göreve başladı.

Hüseyin Aksoy'un kariyerinde kurucu kaymakamlıklar ve farklı illerdeki yönetim deneyimleri öne çıkmaktadır. Isparta Aksu ve Rize Hemşin Kaymakamlıkları ile başlayan bu süreç, Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevleri ile devam etti. Teftiş ve araştırma alanında kazandığı deneyim, Aksoy'un devlet yönetiminde kapsamlı bir perspektif geliştirmesine olanak sağladı.

HÜSEYİN AKSOY NERELİ?

Hüseyin Aksoy, 1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini de Trabzon'da tamamlayan Aksoy, bölgesine olan bağlılığı ve köklü eğitim geçmişi ile tanınır. Trabzon'un ardından Ankara Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi alarak devlet kademelerinde görev yapmaya başlamıştır.

HÜSEYİN AKSOY KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu olan Hüseyin Aksoy, 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan devlet hizmeti süresince birçok farklı ilde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunmuş, yönetim deneyimini sürekli geliştirmiştir.

HÜSEYİN AKSOY NEREYE ATANDI?

Hüseyin Aksoy, son olarak Eskişehir Valiliği görevinden alınarak, 2026 yılında Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmıştır.

HÜSEYİN AKSOY'UN VALİLİK KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Hüseyin Aksoy'un valilik kariyeri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü başarılı görevlerle dikkat çekmektedir:

2001 – Muğla Valiliği: 4 yıl 3 ay boyunca görev yaptı.

2006 – Mersin Valiliği: 4 yıl 4 ay süren görevinde il yönetiminde deneyim kazandı.

2010 – Samsun Valiliği: 4 yıl 4 ay görev aldı.

2014 – Diyarbakır Valiliği: 2 yıl 9 ay boyunca bölgesel yönetimde görev yaptı.

2017 – Kocaeli Valiliği: 3 yıl boyunca görev yaptı.

2020 – Aydın Valiliği: 18 Haziran 2020 tarihinde göreve başladı.

Vali Hüseyin Aksoy, görev yaptığı tüm il ve ilçelerde çeşitli projelere imza atmış ve bu çalışmaları nedeniyle çok sayıda takdirname ve teşekkür belgesi almıştır.

HÜSEYİN AKSOY EŞİ KİM?

Hüseyin Aksoy, resim öğretmeni Hülya Aksoy ile evlidir ve 1994 doğumlu Mehmet Erdoğan isimli bir çocuk babasıdır. Ailesi ile birlikte özel yaşamını özenle sürdürmekte ve görev yaptığı illerde sosyal ve kültürel çalışmalara destek vermektedir.