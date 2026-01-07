Türkiye'nin yönetim kadrosunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkan isimlerden biri olan Yavuz Selim Köşger, son Resmî Gazete kararnamesi ile yeni bil ile atandı. Peki, Eski Adana valisi Yavuz Selim Köşger nereye atandı? Yavuz Selim Köşger kimdir? Detaylar...

ESKİ ADANA VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER NEREYE ATANDI?

07.01.2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile önemli bir değişiklik gerçekleşti. Eski Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, uzun yıllar süren valilik deneyimlerinin ardından yeni görev yeri olan Denizli Valiliği'ne atandı.

Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin farklı illerinde üstlendiği valilik görevleriyle tanınan bir bürokrat olarak dikkat çekiyor. Sinop, Bingöl, Aydın ve İzmir Valiliklerinin ardından 09.08.2023 tarihinden itibaren Adana Valiliği görevini yürütmüş olan Köşger, 07.01.2026 itibariyle Denizli Valiliği görevine başlamış oldu.

Bu atama, Türkiye'de valilik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yaşayan Köşger'in tecrübelerinin yeni bir ilde hizmete sunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Yavuz Selim Köşger, Türkiye'de yönetim ve kamu hizmetleri alanında uzun bir kariyere sahip, deneyimli bir bürokrat olarak tanınıyor. 03.01.1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Köşger, eğitim ve mesleki kariyerini kamu yönetimi ekseninde şekillendirdi.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Köşger, 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptıktan sonra 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak devlet hizmetine adım attı. Kaymakam vekilliği görevlerini Yapraklı ve Beydağ'da tamamladıktan sonra, İngiltere'nin Oxford kentinde yurtdışı stajını gerçekleştirdi.

Kariyerine kaymakamlık, vali yardımcılığı ve genel müdürlük görevleriyle devam eden Köşger, Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç'ta kaymakamlık; Artvin'de vali yardımcılığı yaptı. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris'te 5 ay süren bir dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine inceleme programına katıldı.

2004 yılında Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak atanan Köşger, 2006 yılında genel müdür yardımcılığı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdürlük görevine getirildi. 03.05.2013'ten itibaren Sinop Valiliği, 16.02.2015'ten itibaren Bingöl Valiliği, 13.06.2017'den itibaren Aydın Valiliği ve 09.06.2020'den itibaren İzmir Valiliği görevlerinde bulundu. 09.08.2023 tarihinde Adana Valiliği görevine başlayan Köşger, 07.01.2026 itibariyle Denizli Valiliği'ne atanmıştır.

Evli ve 4 çocuk babası olan Vali Köşger, hem kariyer hem de aile hayatında köklü bir istikrar örneği sergiliyor.