Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş kariyerinin ardından geleceği netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini uzatmayan milli kalecinin, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile transfer görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin sonuçlanması beklenirken, futbolseverler de Ersin Destanoğlu'nun kariyeri ve futbol geçmişine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir, hangi takımda? Ersin Destanoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Ersin Destanoğlu hakkında merak edilenler...

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başlayan Destanoğlu, burada geçirdiği bir sezonun ardından Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüpte gösterdiği gelişim sayesinde altyapının önemli kalecileri arasında yer alan genç oyuncu, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2018-2019 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde forma giyen Ersin Destanoğlu, A takım kadrosunda da yer almaya başladı. Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından 2020 yılında Beşiktaş'ın birinci kalecisi olarak görev aldı.

Profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de Antalyaspor karşısında çıkan Destanoğlu, 2020-2021 sezonundan itibaren düzenli olarak Beşiktaş formasını giydi.

ERSİN DESTANOĞLU HANGİ TAKIMDA?

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmamasının ardından kulüpten ayrılma sürecine girdi.

Son gelişmelere göre milli kaleci, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile transfer görüşmeleri yürütüyor. Kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transfer süreci tamamlanıncaya kadar futbolcunun son resmi kulübü Beşiktaş olarak kayıtlarda yer alırken, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildiriliyor.

ERSİN DESTANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 2001 doğumlu olan Ersin Destanoğlu, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

ERSİN DESTANOĞLU NERELİ?

Ersin Destanoğlu, İstanbul doğumludur.

ERSİN DESTANOĞLU HULL CITY

Beşiktaş ile sözleşmesini yenilemeyen Ersin Destanoğlu'nun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile görüşmelerini sürdüren tecrübeli kalecinin kısa süre içinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği, işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.

Transfer süreci tamamlanması halinde Ersin Destanoğlu, kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giyecek. Kulüplerden transferin resmiyet kazanmasına ilişkin açıklama ise resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılacak.