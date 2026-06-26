Transfer döneminin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer alan Amedspor'un transferi, futbol kamuoyunda büyük ilgi görüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin kadrosuna kattığı belirtilen Kosovalı kanat oyuncusu Ermal Krasniqi, Avrupa futbolundaki deneyimi ve hücum hattındaki çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Peki, Ermal Krasniqi kimdir, hangi takımda? Amedspor'un transferi Ermal Krasniqi kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ERMAL KRASNIQI KİMDİR?

Ermal Krasniqi, 7 Eylül 1998 tarihinde Kosova'nın Malishevë kentinde dünyaya geldi. 1,88 metre boyundaki futbolcu, hücum hattında görev yapan kanat oyuncuları arasında yer alıyor. Sol kanatta ve sağ kanatta forma giyebilen Krasniqi, gerektiğinde hücumun farklı bölgelerinde de görev alabilecek oyun yapısına sahip.

Teknik kapasitesi, sürati ve savunma arkasına yaptığı etkili koşularla tanınan Kosovalı futbolcu, özellikle geniş alan oyunlarında takımına önemli katkılar sağlayan isimlerden biri olarak gösteriliyor. Kanat organizasyonlarında çizgiye inebilmesi ve ceza sahasına yaptığı etkili girişlerle dikkat çeken oyuncu, kariyeri boyunca farklı Avrupa liglerinde önemli deneyimler kazandı.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Kosova Milli Takımı formasını da giyen Krasniqi, uluslararası organizasyonlarda da ülkesini temsil eden futbolcular arasında yer alıyor.

ERMAL KRASNIQI HANGİ TAKIMDA?

Ermal Krasniqi'nin güncel kariyer sürecinde bonservisi Çekya temsilcisi Sparta Prag'da bulunuyor. Kosovalı futbolcu, 2025-2026 sezonunda daha fazla forma şansı elde etmek amacıyla Polonya'nın köklü kulüplerinden Legia Varşova'da kiralık olarak görev yaptı.

Futbol kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yakalayan Krasniqi, Kosova futbolundan Avrupa'nın önemli liglerine uzanan yolculuğunda dikkat çekici kulüplerde forma giydi.

Profesyonel futbol hayatına Kosova'da başlayan oyuncu, altyapı döneminde Feronikeli ve Malisheva ekiplerinde yetişti. Daha sonra Llapi ve Ferizaj formalarını giyen Krasniqi, kariyerindeki asıl çıkışı ise FC Ballkani'de gerçekleştirdi.

2019 ile 2023 yılları arasında Ballkani formasıyla gösterdiği performans sayesinde Kosova futbolunun yükselen yıldızlarından biri haline gelen kanat oyuncusu, kulübünün UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalma sürecinde önemli katkılar verdi. Avrupa kupalarında sergilediği başarılı performans ve attığı kritik goller, birçok kulübün dikkatini çekmesini sağladı.

Bu başarılı dönemin ardından Ocak 2023'te Romanya'nın CFR Cluj takımına transfer olan Krasniqi, burada ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam etti. Kariyerine 2024 yılı başında Rapid Bükreş'te devam eden Kosovalı futbolcu, aynı yıl yaz transfer döneminde Çekya'nın önemli ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.

Sparta Prag kadrosuna katıldıktan sonra gelişimini sürdürebilmesi ve düzenli forma şansı bulabilmesi amacıyla 2025-2026 sezonunda Legia Varşova'ya kiralık olarak gönderildi.

Transfer sürecinde adı Amedspor ile anılan futbolcunun, yeşil-kırmızılı ekibe katılması halinde kariyerinde yeni bir sayfa açacağı değerlendiriliyor.

ERMAL KRASNIQI KAÇ YAŞINDA?

7 Eylül 1998 doğumlu olan Ermal Krasniqi, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

ERMAL KRASNIQI NERELİ?

Ermal Krasniqi, Kosova'nın Malishevë şehrinde doğdu. Futbol kariyerinin ilk adımlarını da ülkesinde atan oyuncu, genç yaşlarda Kosova futbolunun gelişen yetenekleri arasında gösterildi.

Ülkesindeki başarılı performansının ardından Avrupa futboluna transfer olan Krasniqi, Romanya, Çekya ve Polonya liglerinde forma giyerek uluslararası deneyim kazandı.

Kosova Milli Takımı'nın da formasını giyen futbolcu, önce U21 Milli Takımı'nda görev aldı. A Milli Takım'daki ilk maçına Kasım 2022'de çıkan Krasniqi, UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde ülkesini temsil etti.

Milli takım kariyerindeki ilk golünü ise Ekim 2024'te Litvanya karşısında kaydeden deneyimli kanat oyuncusu, Kosova futbolunun Avrupa'da forma giyen önemli isimleri arasında gösteriliyor.