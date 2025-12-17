Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş kimdir? Esma Timurtaş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Adli emanet kasasında muhafaza edilen yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğunun tespit edilmesiyle başlayan soruşturma, kamuoyunun dikkatini adliye içinde görev yapan bir isme çevirdi: kâtip Erdal Timurtaş. Olayın ardından Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ile birlikte İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe, yalnızca bir soygun değil; aylar öncesinden planlandığı anlaşılan organize bir firar süreci gün yüzüne çıktı.

ERDAL TİMURTAŞ'IN EŞİ ESMA TİMURTAŞ KİMDİR?

Kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri de Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş oldu. Soruşturma dosyasına göre Esma Timurtaş, yalnızca bir eş değil; firar sürecinde rolü olduğu değerlendirilen şüphelilerden biri konumunda.

ESMA TİMURTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Soruşturma kapsamında Esma Timurtaş'ın yaşıyla ilgili net bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak dosyada evli ve iki çocuk annesi olduğu bilgisi yer alıyor. Yaş bilgisi, devam eden adli süreç nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadı.

ESMA TİMURTAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Resmi kayıtlara göre Esma Timurtaş öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. Eğitim camiasında görev yapan bir ismin, adli bir soygun dosyasında şüpheli konumuna düşmesi, olayın toplumsal etkisini daha da artırdı.

Yetkililer, Esma Timurtaş'ın mesleki geçmişi ile soygun sonrası mal varlığı hareketleri arasındaki ilişkiyi incelemeye devam ediyor.

ÇALINAN EMANETLERİN BOYUTU: 147 MİLYON TL'LİK KAYIP

Adli emanet kasasından çalınan eşyaların yalnızca sayısı değil, çeşitliliği ve toplam ağırlığı da soruşturmanın seyrini değiştirdi.

9.906 adet gram altın

438 adet altın kolye

606 adet altın bilezik

1.328 adet çeyrek altın

487 adet Ata altın

5 adet 1 kg külçe altın

50 kilogram gümüş

KIRMIZI BÜLTEN KARARI VE ULUSLARARASI TAKİP

Olayın uluslararası boyut kazanmasının ardından, Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Daha önce yürütülen operasyonlar kapsamında 6 kişi tutuklanırken, firari çiftin İngiltere'de olduğu tespit edildi.