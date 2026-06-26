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İngiltere: ABD-İran mutabakatının ardından bir gemi ilk kez saldırıya uğradı

İngiltere: ABD-İran mutabakatının ardından bir gemi ilk kez saldırıya uğradı
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İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında bir kargo gemisine kaynağı belirsiz bir mermi isabet ettiğini, can kaybı olmadığını ancak gemide hasar oluştuğunu bildirdi.

İNGİLTERE Deniz Ticaret Örgütü, ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiği kaydedildi. Kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, saldırıya maruz kalan gemide can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi. Açıklamada, Umman açıklarından geçtiği sırada geminin saldırıya uğradığı yönünde ihbar alındığı ve gemide çevre kirliliğine yol açabilecek bir durum olmadığı aktarıldı. İlgili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığı vurgulanarak, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir durumda İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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