Haberler

34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, organize suç örgütlerine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 81 ilde 48 operasyon düzenlendiğini ve toplam 841 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların, organize suç örgütlerine karşı yürütülen tavizsiz mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Tunç, şehirlerin huzurunu bozmaya çalışan yapılara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

  • 34 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonlarda 841 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
  • 48 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 841 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ortaya konulan irade doğrultusunda, "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini hatırlatan Tunç, bu kapsamda ülke genelinde eş zamanlı operasyonların başlatıldığını ifade etti.

48 OPERASYONDA 841 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerince bu sabah gerçekleştirilen 48 ayrı operasyonda toplam 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu kapsamda, 31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 24 ilde, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna yönelik düzenlenen 35 operasyonda 711 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik ise 10 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 10 ilde düzenlenen 13 operasyonda 130 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRECEK"

Tunç, operasyonların devletin organize suç örgütleriyle mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça sürüklemeye ve esnafı tehdit eden hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini vurguladı.

Suç örgütlerinin yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef alınacağını belirten Tunç, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, savcılara, emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

Medeniyetin beşiği sıcağa yenik düştü! Markette birbirlerini ezdiler
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Ülkede bilanço hayli ağırlaştı, Üşümezsoy'dan Türkiye mesajı geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİbrahim Sakın:

hem adalet bakanı YIlmaz Tunç yazıyorsunuz hem altta AKın gÜrlek paylaşımı var. hiç mi dikkat etmediniz?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

81 ilde 48 nasıl oluyor?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2mhh9sn9cr:

adalet bakanı Akın Gürlek haberden Yılmaz tunç yazmışsınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırfjjzgpbjc:

Adalet Bakanı’nın ismini düzgün yazın :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

Maça damga vuran görüntüler
Ali Koç, Milli Takım'ı yalnız bırakmadı

O da maçtaymış! Herkes aynı detaya takıldı
Bugün karnesini alacaktı! Denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bugün karnesini alacaktı... Hastaneden acı haber geldi
Kuzey Kore lideri bizzat sahada! Yeni nesil füzeler ve obüsler test edildi

Devlet başkanının gözleri önünde bu sabah ateşlendi
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...

Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi

Trump'tan çarpıcı Türkiye kararı