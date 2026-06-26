Haberler

ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında ABD'yi 3-2 yendi. Ay-yıldızlılar turnuvayı 3 puanla tamamladı.

  • Türkiye, ABD'yi 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası D Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.
  • Arda Güler, 10. dakikada attığı golle Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü kaydetti.
  • Kaan Ayhan, 90+8. dakikada attığı golle Türkiye'yi galibiyete taşıdı.

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, 3-2 kazandı.

ABD MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

10. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı. Arda Güler'in attığı bu gol, milli takımımızın turnuvadaki ilk golü oldu. 

AY-YILDIZLILAR ORKUN İLE ÖNDE

31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu.

ABD SKORA DENGE GETİRDİ

Karşılaşmanın 49. dakikasında skora denge geldi. Savunmamızın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Berhalter'ın sert vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

61. dakikadaki ABD hücumunda ceza alanında Pulisic'ten seken top kaleye yöneldi, Uğurcan'ın kurtarışının ardından top direğe çarparak yine ABD'li oyuncuların önünde kaldı. McKennie'nin ceza alanı koşusuna atılan pastan önce araya giren savunmamız topu uzaklaştırdı.

KAAN AYHAN İLE ÖNE GEÇTİK

Türkiye, 90+8'de yeniden öne geçti. Arda Güler'in rakibine attığı şık bacak arası çalımın ardından top Mert Müldür'e, oradan Salih Özcan'a geldi. Salih'in ceza sahasının solundan çıkardığı pasta Can Uzun'un şutu savunmadan sekti. Dönen topu iyi takip eden Kaan Ayhan, son dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

DÜNYA KUPASI'NA 3 PUANLA VEDA ETTİK

A Milli Futbol Takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Ev sahibi ABD, 6 puanda kalmasına rağmen grubunu lider tamamladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

oda guzel

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEngin Çalık:

sadece gülüyorum

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımertcee27:

Malesef çok geç uyandık. Çabuk ve basit goller yedik. Defansa çekilen takımlara karşı oyun üretemedik, sonuca ulaşamadık. Taktiksel olarak, forvet olarak, çok çalışmamız gerekiyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Çok şükür kerem oynamadı da galibiyet gördük.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Kazandıkta neye yaradı. Abbas yolcu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil

Tam da yangın mevsimindeyken! THK Başkanı'ndan çok konuşulacak sözler
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı

İlk 2 maçında gol dahi atamamışlardı, Almanya'ya karşı tarih yazdılar
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

Maça damga vuran görüntüler
Fatih'te 5 katlı iş hanında yangın: 1 kişi kurtarıldı

Fatih'te iş hanında korkutan yangın: 1 kişi kurtarıldı
Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı

Herkes bu anları konuşuyor!
Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı

Televizyonun karşısına geçenler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

24 yıllık hasretimiz sonunda bitti!
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç