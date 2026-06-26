Evin camından çıkıp kayıplara karışan Uğur'dan 124 gündür haber alınamıyor

Hatay'da evin camından çıkarak kayıplara karışan Uğur Çalışkan'dan ailesi 124 gündür gelecek umutlu haberi bekliyor. Gencin ağabeyi Tarık Çalışkan, Uğur'un kaybolmasının ardından perişan olduklarını ifade ederek en ufak bir bilgiye sahip olan kişilerin 112'ye ihbarda bulunması istedi.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a, 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan Çalışkan, 19 Şubat günü sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldı. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Sahadaki taramalarda taş üzerinde Çalışkan'ın; elbiseleri, telefonu ve cüzdanı ile terliği bulundu. Günlerdir süren arama çalışmaları sonuçsuz kalınca çalışmalar durdurulmuş, Uğur Çalışkan'ın abisi Tarık Çalışkan'ın sosyal medya üzerindeki paylaşımına cevap veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, arama çalışmaları yeniden başlatılmıştı. 124 gündür Uğur'dan gelecek umutlu haberi bekleyen ağabey Tarık Çalışkan, kardeşine ait en ufak bir bilgiye sahip olan kişilerin 112'ye ihbarda bulunmasını istedi.

"En ufak bir bilgiye sahip olan kim varsa lütfen emniyet birimleriyle paylaşsın"

Kardeşinin kaybolmasının üzerinden 124 gün geçmesine rağmen hala bulunamamasının ailecek kendilerini perişan hale getirdiğini ifade eden Tarık Çalışkan, "Kardeşim 19 Şubat'tan bu yana kayıp. 124 gündür kendisine ulaşamıyoruz ve sadece elbisesi bulundu ama kendisi bulunmadı. Bu kadar çalışmaya ve aramaya rağmen ne yazık ki bir sonuç alamadık. Devletimiz büyük bir çalışma, büyük bir özverisiyle arıyor ama bir sonuç çıkmadı. Soruşturma devam ediyor ve çalışmalar yine devam ediyor. En son aldığımız bilgi tanıkların ifadeleri alınacak. İfadelerden nasıl bir sonuç çıkacak ve telefon hala çözülmedi. Telefon Ankara'ya gönderildi. İnşallah en kısa sürede bunlar hepsi de çözülecektir. Devletimiz büyük bir çalışma yürütüyor. Buradan sayın savcımıza, Serinyol Jandarma Komutanımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz ailesi olarak Hatay'dayız yakında da takip ediyoruz. 19 Şubat'ta kardeşimin çıkıp gittiği gün en ufak bir bilgiye sahip olan kişiler lütfen sizden rica ediyorum 112'ye bildirin. Sizin bir en ufak bir bilginiz bizi Uğur'a götürecek, bizi Uğur'a kavuşturacak. Annem, babam ve ailem perişanlar. Hepimiz perişanız ve dört ayı bitirdik. Ne yazık ki hala da bir sonuç alamadık, çalışmaya rağmen bir insanın bulunmaması büyük bir acı oluyor. Bir an önce kardeşimin bulmasını istiyoruz perişanız. İyi demek bizim için çok zor ve günlerdir çaresizliğin içindeyiz. Bizim iyi olmamız için Uğur'a ulaşmamız demektir. Ben buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum lütfen bizimle birlikte haykırın. Hep birlikte Uğur'a kavuşalım. Hep birlikte Uğur'a gidelim en ufak bir bilgiye sahip olan kim varsa lütfen emniyet birimleriyle paylaşsın" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı