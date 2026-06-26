Vincenzo Montella: "Bin tane zafere bedel bir maç oldu"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşısında alınan galibiyetin 'gurur' açısında önemli olduğunu söyleyerek, "Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Bin tane zafere bedel bir maç oldu" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği ABD'yi 3-2 mağlup etti. Turnuvaya 3 puanla veda eden milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz"

Avustralya ve Paraguay maçlarına göre kadroda yaptığı değişikliklere değinerek sözlerine başlayan Montella, "Bütün futbolcular milli takım bir parçası. Hepsi ilk 11 oynayacak seviyede. Her biri mükemmel bir biçimde takımda yer alayı hak ediyor. İlk 11 ile ilgili kararlarım; taktik seçimlerdi. Son hafta zor bir hafta oldu hepimiz için. Kadroda zihinsel olarak çok enerji sarf eden çok futbolcumuz vardı. 1 dakika sonra gol yiyip ayağa kalkabilmek takım ruhunu ortaya koyan takımlarda görebilirsiniz. Bu akşam çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Bu akam oynadıkları gibi bir futbol oynamak ve bu kadar çok ABD'li taraftarın karşısında oynamak, bu kadar güçlü bir takım olamasalardı bunu beceremezlerdi. Türk haklı adına, başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben çok duygusallaştım maçın sonuna doğru. Bu akşamki maç bin tane zafere bedel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı, bütün maçları kazanmak niyetiyle oynadıklarının altını çizerek, "İki maç üst ve yan direkten top dışarı çıktı. Futbol bu. Bazen adaletli olmaz ama kabullenmek zorunda kalırız. Sonuçların dışında kadronun nasıl oynadığını, takımın sahada verdiği çabayı da işaret edebilirsiniz. Bu akşam bunu altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemli"

ABD karşısında sergilenen futbolun ve oynanan oyunun 'gurur duyulabilecek' şekilde olduğunu dile getiren Montella, "Gol atmak tabii ki şut sayısından daha önemlidir. Ama rakip takımın nasıl oynadığına dayalı olarak yine de gol atılabilir. Burada büyük düzeyde bir baskı var. Belki hiçbirimiz bunu tahmin edemeyebiliriz. Bu kadronun unsurlarından hiçbirini, diğeriyle kıyaslayamayız. Hepsinin üzerinde büyük bir baskı vardı. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk 2 maçta şanslı olamadık. En azından iki maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemli" diye konuştu.

"Her zaman en ideal koşullar içinde olmadık"

52 yaşındaki teknik adam, Arizona'daki kamp koşullarını da değerlendirerek, "Her zaman en ideal koşullar içinde olmadık. Anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Ama kasımda belki elemelerden çıksaydık farklı olurdu. Ama biz mart ayında bu turnuvaya girdiğimiz için farklı oldu. Kısa süre içerisinde bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyordu. Ayrıca Avrupa da play-off'tan katılan takımların hiçbiri kamp yerini değiştiremedi" dedi.

"Kale önünde biraz daha net olabilirdik"

İlk 2 maçta aceleci davrandıklarını ve kale önünde net olamadıklarını vurgulayan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Verilere dayalı somut bir şekilde yaklaşmamız gerekti. Bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe; dersler çıkarabileceğimiz. Bu konuda yapılabilecek bazı konuları gündem getirdim ama belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde biraz daha net olabilirdik. Ama bazen girmiyor, futbol bu. Hemen de eleştiri yığını oldu ve farklı bir baskı oluşturuldu takım üzerinde" cümlelerine yer verdi.

"Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek"

Montella, turnuvayı büyük baskı altında geçirdiklerine değinerek, "Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Çünkü takım becerilerini, karakterinin ne kadar yüksek olduğun gösterdi. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı