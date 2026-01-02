Sanatla doğan bir isim: Zeynep Özyağcılar… Türkiye'nin ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları Erdal ve Güzin Özyağcılar'ın kızı olarak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep, çocuk yaşlardan itibaren sahne sanatlarına olan ilgisiyle dikkat çekti. Peki, Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özyağcılar nereli, ne iş yapıyor, evli mi? Detaylar...

ERDAL ÖZYAĞCILAR'IN KIZI ZEYNEP ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Zeynep Özyağcılar, Türkiye tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri Erdal ve Güzin Özyağcılar'ın kızı olarak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Zeynep, çocuk yaşlardan itibaren sahneye ilgi göstermiştir. Özyağcılar ailesinin ikinci çocuğu olan Zeynep'in bir ağabeyi de bulunmaktadır; Emrah Özyağcılar, ailenin diğer sanatçısal yönünü temsil etmektedir.

Zeynep Özyağcılar, hem dans hem de oyunculuk alanında kariyer yapmış çok yönlü bir sanatçıdır. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ni en yüksek puanla kazanması, onun dansa olan tutkusunu ve yeteneğini erken yaşta ortaya koymuştur. Sahne deneyimi, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada kendisini geliştirme fırsatı bulmasına olanak tanımıştır.

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Zeynep Özyağcılar, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Sanatla iç içe geçen hayatı, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren sahneye yönelmesini sağlamıştır. 1991 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ni kazanarak profesyonel dans kariyerine adım atması, onun genç yaşta sanat dünyasında önemli bir isim olmasına katkıda bulunmuştur.

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR NERELİ?

Zeynep Özyağcılar, Türkiye'nin kültürel ve sanatsal merkezlerinden biri olan İstanbul doğumludur.

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR NE İŞ YAPIYOR?

Zeynep Özyağcılar, çok yönlü bir sanatçıdır; hem dansçı hem de oyuncu olarak kariyer yapmaktadır. 12 yıl boyunca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olarak çalışan Zeynep, bu süreçte Haldun Dormen, Selçuk Borak, Sönmez Taygun ve Ayhanım Sun gibi ustalardan eğitim almıştır.

Bale eğitiminin yanı sıra Saint-Michel Fransız Lisesi yıllarında Flamenko ve Modern Dans dersleri almış, yazıp yönettiği, oynadığı ve koreografisini yaptığı oyunlarla İspanya, Sicilya ve Mısır'daki Fransızca tiyatro festivallerine katılmıştır. Buradan aldığı övgüler, onun sahne sanatlarında uluslararası başarı elde ettiğini göstermektedir.

Lisede Latin dansları ve Latin Amerikan dansları eğitimleri alarak lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılan Zeynep, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na giriş yapmıştır. Konservatuvar eğitiminde ses, diksiyon, dans, Dünya dansları, solfej, sanat tarihi, mitoloji, estetik, dramaturji ve tiyatro tarihi gibi birçok alanda eğitim almış, 2008 yılında başarılı oyunlarla mezun olmuştur.

2010 yılında başlayan Karadağlar dizisinde, anne ve babasıyla birlikte rol alarak Nazlı karakterini canlandırmış, oyunculuk yeteneğini televizyon izleyicisine göstermiştir. Günümüzde Zeynep Özyağcılar, hem sahne sanatları hem de ekran çalışmalarıyla aktif bir kariyere sahiptir.

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR EVLİ Mİ?

Mevcut bilgilere göre Zeynep Özyağcılar'ın evli olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama veya doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.