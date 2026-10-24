Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Mevlan Düzyatan'ın yaşamı, mesleği ve ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Karşıyaka Spor Kulübünde uzun yıllar yöneticilik yapan Mevlan Düzyatan'ın cenaze programı da belli oldu. Peki, Engin Altan Düzyatan babası Mevlan Düzyatan kimdir? Mevlan Düzyatan neden öldü? Detaylar haberimizde.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BABASI MEVLAN DÜZYATAN KİMDİR?

Mevlan Düzyatan, 10 Kasım 1938 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İş dünyasında yöneticilik yapan Düzyatan, özellikle Karşıyaka Spor Kulübünde uzun yıllar üstlendiği görevlerle tanındı.

İlkokul eğitimini İzmir'in Bayraklı semtinde tamamlayan Mevlan Düzyatan, ortaokul ve lise öğrenimini Karşıyaka Lisesinde gördü. Daha sonra İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde eğitim aldı.

Meslek hayatı boyunca bir holding bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Mevlan Düzyatan, spor yöneticiliği alanında da uzun yıllar faaliyet gösterdi. 1975 yılında Karşıyaka Spor Kulübünde yöneticilik yapmaya başlayan Düzyatan, 2005 yılına kadar yaklaşık 30 yıl boyunca kulübün farklı yönetim kademelerinde görev aldı. Bu süreçte yönetim kurulu üyeliği, mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik gibi görevler üstlendi.

Mevlan Düzyatan, oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babasıydı.

MEVLAN DÜZYATAN NEDEN ÖLDÜ?

Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Oyuncu, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Düzyatan, paylaşımında, “Sevgili babamız Mevlan Düzyatan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı. Mevlan Düzyatan'ın hangi nedenle hayatını kaybettiğine ilişkin ise paylaşılan bilgilerde bir açıklama yer almadı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN ANNESİ KİM?

Engin Altan Düzyatan'ın annesinin kim olduğuna ilişkin verilen bilgilerde isim bilgisi yer almıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu ve sunucu olan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi.

Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev alan oyuncu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda da bir oyun yönetti. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Düzyatan, farklı yapımlardaki performanslarıyla tanındı.

2012 yılında Bir Avuç Deniz filmindeki performansıyla Los Angeles Movie Awards'da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Oyuncu, 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterini canlandırdı. Beş sezon ve 150 bölüm boyunca dizinin başrolünde yer alan Düzyatan, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı.

2019 yılında Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini canlandıran oyuncu, 2021-2022 yıllarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis rolüyle izleyici karşısına çıktı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan Çöp Adam dizisinde ise Tamer karakterini canlandırdı. Düzyatan, 2024 yılında Milyoner Aile adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu oldu.

MEVLAN DÜZYATAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Engin Altan Düzyatan'ın yaptığı açıklamaya göre Mevlan Düzyatan'ın cenazesi, 25 Ekim Pazar günü öğle namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak. Mevlan Düzyatan'ın cenazesinin daha sonra Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.