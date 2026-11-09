Emekli zammı SON DAKİKA! 2027 emekli zammı ne kadar olacak, seyyanen zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak, asgari ücrete eşitlenecek mi?

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2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi yeni düzenlemeye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Enflasyon farkının yanı sıra emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla gündeme gelen refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklamalar geldi. Peki, 2027 emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam gelecek mi, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte emekli zammına ilişkin son açıklamalar, uzman tahminleri ve gündemdeki düzenleme seçenekleri...

2027 EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta enflasyon verileri belirleyici olacak. Bununla birlikte hükümetin emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla enflasyon artışına ek bir refah düzenlemesi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere yönelik yürütülen teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını açıklarken düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade etti. Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak farklılaştırılmasının doğru olacağını düşündüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emekli maaşlarına yönelik refah düzenlemesi üzerinde bir süredir çalışıldığını ve enflasyonun üzerinde bir desteğin değerlendirildiğini açıkladı. Yılmaz, farklı alternatiflerin ele alındığını ve yıl sonuna kadar bir düzenleme yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır'ın değerlendirmelerine göre ise 2027 Ocak dönemi için enflasyon artışına ek olarak yüzde 5-10, bazı değerlendirmelerde yüzde 10-20 aralığında refah payı seçenekleri konuşuluyor. Ancak bu oranlar henüz kesinleşmiş veya resmiyet kazanmış zam oranları değil.

Dolayısıyla 2027 Ocak emekli zammının ne kadar olacağı, yılın son enflasyon verileri ve hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemenin açıklanmasıyla netleşecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM (EK ZAM) GELECEK Mİ?

Emekliye seyyanen zam düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği, milyonlarca emeklinin yanıtını aradığı konular arasında bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemeye yönelik teknik çalışmanın devam ettiğini ve nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını açıkladı.

Şimşek, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından değerlendirilmek üzere sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emeklilere yönelik refah düzenlemesinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Yılmaz, bütün emeklileri kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü ve farklı alternatiflerin değerlendirildiğini ifade etti.

Bu açıklamalar doğrultusunda emekliye yönelik yeni düzenlemenin aralık ayında şekillenmesi, bütçe görüşmelerinin ardından ise Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak seyyanen zam için kesin bir uygulama tarihi henüz açıklanmış değil.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılması muhtemel seyyanen artışın miktarı konusunda farklı seçenekler gündeme geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, kulislerde konuşulan formülleri değerlendirerek hem oransal refah payı hem de sabit tutarlı seyyanen zam seçeneklerine dikkat çekti.

Nayır'ın değerlendirmelerine göre enflasyon zammının üzerine yüzde 5-10 arasında bir refah payı eklenmesi seçeneklerden biri. Bazı değerlendirmelerde ise bu oranın yüzde 10-20 aralığında olabileceği ifade ediliyor.

Oransal artış modelinin uygulanması durumunda emeklilerin mevcut maaşlarına belirli bir yüzde üzerinden ilave artış yapılacak. Bu yöntemde maaşı yüksek olan emeklilerin alacağı zam miktarı da tutar bakımından daha yüksek olacak.

Gündemdeki bir diğer seçenek ise bütün emeklilerin maaşına 3 bin TL gibi sabit bir tutarda artış yapılması. Bu modelde düşük maaş alan emeklilerin aylıklarına yapılacak artışın mevcut maaşlarına oranı daha yüksek olacak.

Nayır'ın değerlendirdiği bir başka formül ise kök aylıkların kademeli şekilde yükseltilmesi. Bu seçenekle taban aylık ile emeklilerin kök maaşları arasındaki farkın azaltılması hedefleniyor.

Bununla birlikte söz konusu rakam ve oranların hiçbiri kesinleşmiş bir zam kararı niteliği taşımıyor. Hangi modelin uygulanacağına ilişkin nihai kararın yapılacak çalışma sonrasında açıklanması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının 2027 Ocak ayında hangi seviyeye çıkarılacağı da gündemdeki önemli başlıklardan biri. Mevcut taban aylığın 23 bin 552 TL olduğu belirtilirken, yeni yılda bu tutara enflasyon artışının yanı sıra ilave bir refah düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, en düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmesinde Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun aylık yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi halinde farklı hesaplamaların ortaya çıkacağını belirtti.

Nayır, mevcut en düşük emekli aylığının enflasyon hesaplamaları doğrultusunda 26 bin 500 TL ile 26 bin 750 TL bandında kalabileceğini öngördü. Yeni bir düzenleme yapılması durumunda ise taban aylığın en fazla 30 bin TL seviyesine çıkarılabileceğini değerlendirdi.

Kulislerde konuşulan seçenekler arasında mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 30 bin TL bandına yükseltilmesi de bulunuyor.

Ancak 26 bin 500-26 bin 750 TL aralığı ve 30 bin TL seviyesi uzman değerlendirmelerine dayanan tahminler. En düşük emekli maaşının yeni yılda kaç TL olacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar henüz bulunmuyor.

ENFLASYON VERİLERİ VE ARTIŞ HESAPLAMALARI

2027 Ocak döneminde emekli maaşlarına yapılacak artışın hesaplanmasında yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, Kasım ve Aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi ihtimali üzerinden hesaplamalarını paylaştı.

Nayır'ın değerlendirmesine göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 11,5 seviyesine ulaşabilecek.

Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Nayır, yılın ilk altı ayı için toplu sözleşme zammının yüzde 5 olarak belirlendiğini hatırlattı.

Açıklanan dört aylık enflasyon verisiyle memur ve memur emeklileri için yüzde 6,27'lik artışın şimdiden garantilendiğini belirten Nayır, Kasım ve Aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,5 olması halinde en düşük enflasyon farkının yüzde 8,5 seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.

Bu hesaplamalar, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyonun belirtilen seviyelerde gerçekleşmesi varsayımına dayanıyor. Dolayısıyla nihai zam oranları, açıklanacak enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Emekli maaşlarına enflasyon artışının üzerinde bir destek sağlanması amacıyla refah payı düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik refah düzenlemesi konusunda bir süredir çalışma yürütüldüğünü ve enflasyonun üzerinde bir desteğin değerlendirildiğini açıkladı.

Yılmaz, farklı alternatiflerin ele alındığını ve düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacak şekilde hazırlandığını belirtti. Nihai çalışmanın tamamlanmasının ardından konunun Meclis'e sunulacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yapılacak artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılabileceğine dikkat çekti.

Uzman değerlendirmelerinde ise yüzde 5-10 veya yüzde 10-20 aralığında refah payı seçenekleri bulunuyor. Ancak refah payının hangi oranda uygulanacağı ve maaşlara nasıl yansıtılacağı henüz kesinleşmedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilip yükseltilmeyeceğine ilişkin merak edilen konu hakkında paylaşılan açıklamalarda kesinleşmiş bir eşitleme kararı bulunmuyor.

Gündemdeki düzenleme seçenekleri arasında en düşük emekli aylığının 30 bin TL bandına çıkarılması, kök aylıkların kademeli olarak yükseltilmesi ve emeklilere farklı yöntemlerle refah desteği sağlanması yer alıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, mevcut taban aylığın 23 bin 552 TL olduğunu hatırlatarak yeni düzenlemeyle bu tutarın en fazla 30 bin TL seviyesine çıkarılabileceğini öngördü.

Bununla birlikte en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesine yönelik kesinleşmiş bir karar veya açıklanan bir tutar bulunmuyor. Bu nedenle asgari ücretle eşitleme seçeneği, mevcut bilgiler doğrultusunda kesinleşmiş bir düzenleme olarak değerlendirilemiyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre emekli maaşlarına yönelik hazırlanan düzenlemenin bütün emeklileri kapsaması planlanıyor.

Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik bir çalışma yürütülüyor. Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının doğru olacağını düşündüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da farklı alternatiflerin değerlendirildiğini ve bütün emeklileri kapsayan bir refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Düzenlemenin kapsamı, artış yöntemi ve uygulanacak tutarlar ise nihai çalışmanın tamamlanmasının ardından netleşecek.