Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde maaş ve ikramiye ödemeleri yer alıyor. SSK, Bağkur, tarım ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, “Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geçmiş yıllarda uygulanan ödeme takvimleri dikkate alındığında, Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde emekli maaşlarının öne çekildiği görülmüştü. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? (SGK 4A, 4B, 4C) Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Detaylar...

SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Mayıs ayı emekli maaşı ödeme takvimiyle ilgili beklenen açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”

Bu açıklamayla birlikte SGK 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin maaş ödeme tarihleri yeniden gündeme geldi.

BU AY EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için farklı tarihler uygulanırken, Kurban Bayramı nedeniyle ödemelerin bayram öncesine çekileceği açıklandı.

Ödeme sürecinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanması beklenirken, SGK tarafından belirlenen standart ödeme günleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri için tahsis numarası son rakamına göre oluşturulan ödeme takvimi, maaşların hangi gün hesaplara yatırılacağını net şekilde ortaya koyuyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin, bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Açıklanan takvime göre emekli ikramiyesi ödemelerinin 20-26 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacağı öngörülüyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi bu yıl da SGK’nın ödeme süreçlerini bayram öncesinde tamamlaması beklenirken, emeklilerin maaş ve ikramiyelerini aynı dönemde alabileceği ifade ediliyor.

Bayram ikramiyeleri; SSK, Bağkur, tarım emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme tarihleri SGK’nın resmi takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

SGK 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

4A SSK emeklileri için maaş ödeme tarihleri tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. SGK tarafından uygulanan mevcut ödeme takvimi şu şekilde sıralanıyor:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında emekli maaşlarını alıyor.

SSK emeklileri için ödeme sürecinin Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilmesi dikkat çekiyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

4B Bağkur emeklileri için maaş ödeme günleri de tahsis numarasının son hanesine göre hesaplanıyor. SGK tarafından uygulanan ödeme planı şu şekilde:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

Bağkur emeklileri için de Kurban Bayramı öncesinde ödeme sürecinin hızlandırılması bekleniyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI İÇİN GÖZLER SGK TAKVİMİNDE

4C Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler de maaş ve ikramiye ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemeler kapsamında Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının da açıklanan tarihler içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

SGK tarafından yapılacak resmi ödeme planı doğrultusunda maaş ve ikramiye süreçlerinin tamamlanacağı belirtiliyor.