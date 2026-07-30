EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 GÜNCEL LİSTE: Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? Hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

Temmuz 2026 emekli maaşı zammının açıklanmasının ardından emekli banka promosyonları 2026 güncel liste yeniden milyonlarca vatandaşın gündemine girdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyarak hangi bankadan daha yüksek promosyon alabileceklerini araştırıyor. Peki, emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? Hangi banka kaç TL promosyon veriyor? İşte Temmuz 2026 itibarıyla bankaların açıkladığı güncel emekli promosyonları ve başvuru detayları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 GÜNCEL LİSTE

Temmuz ayında açıklanan zam oranlarının ardından bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden gündeme geldi.

Bu dönemde;

Memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 13,52 artırıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 17,76 oranında zamlandı.

Maaşlardaki artış sonrasında bankalar da emekli müşterilerini bünyelerine katabilmek amacıyla mevcut kampanyalarını sürdürdü. Bazı özel bankalar ek kampanyalarla toplam ödeme tutarlarını yükseltirken, kamu bankaları ise standart promosyon tarifelerini korudu.

Bankalardan promosyon alınabilmesi için emekli maaşının ilgili bankaya taşınması ve maaşın 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına ilişkin taahhüt verilmesi gerekiyor.

Temmuz 2026 itibarıyla bankaların açıkladığı promosyon kampanyaları şu şekilde sıralanıyor:

VakıfBank

VakıfBank, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Bunun yanında VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı kullanan müşteriler, 9 ay boyunca yapacakları harcamalar karşılığında 18.000 TL'ye varan ek kazanım elde edebiliyor.

Halkbank

Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası'nın promosyon ödemeleri maaş tutarına göre belirleniyor.

0 - 9.999,99 TL maaş alanlara 5.000 TL

10.000 - 14.999,99 TL maaş alanlara 8.000 TL

15.000 - 19.999,99 TL maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

Akbank

Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıllık taahhüt veren müşterilerine 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Buna ek olarak;

Fatura ödeme talimatları,

Axess veya Wings kredi kartı harcamaları,

Yakınını Akbanklı yapma kampanyası

gibi ek şartların yerine getirilmesi halinde toplam 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sağlanıyor.

ING

ING, maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon veriyor.

Belirlenen kampanya koşullarının yerine getirilmesi halinde toplam 32.000 TL'ye kadar promosyon ve ek nakit ödül imkânı sunuluyor.

TEB

TEB, emekli maaşını bankaya taşıyarak 36 ay boyunca maaşını TEB'den alma sözü veren müşterilerine;

12.000 TL'ye varan ana promosyon,

9.000 TL ek promosyon

olmak üzere toplam 21.000 TL'ye varan ödeme gerçekleştiriyor.

Ek promosyondan yararlanabilmek için elektrik veya doğal gaz faturası dahil olmak üzere en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

İş Bankası

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik kampanyasında 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla toplam kazanım tutarını 25.000 TL'ye kadar çıkarıyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA'da;

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon,

Bonus Kart veya Paracard harcamaları,

Avans Hesap kullanımı,

Yeni sigorta poliçesi

gibi kampanyalarla birlikte toplam 25.000 TL'ye varan promosyon ve bonus kazanılabiliyor.

Kampanya, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olarak duyuruldu.

DenizBank

DenizBank, kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.

Kampanya, 11 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yeni hesap açan veya taahhüt süresi sona eren emeklileri kapsıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU EN YÜKSEK HANGİ BANKA VERİYOR?

Temmuz 2026 itibarıyla açıklanan kampanyalara göre ek koşulların yerine getirilmesi halinde en yüksek toplam promosyon tutarları özel bankalarda görülüyor.

Açıklanan kampanyalara göre;

ING Bank, ek kampanyalarla birlikte 32.000 TL'ye varan toplam kazanım sunuyor.

Yapı Kredi ve DenizBank 30.000 TL'ye varan promosyon kampanyalarıyla öne çıkıyor.

İş Bankası toplam 25.000 TL'ye varan kazanım sağlıyor.

Garanti BBVA ise kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde 25.000 TL'ye varan promosyon ve bonus imkânı sunuyor.

Kamu bankalarında ise Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası mevcut nakit promosyon tarifelerini korumaya devam ediyor.

HANGİ BANKA KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Temmuz 2026 itibarıyla açıklanan kampanyalara göre bankaların duyurduğu promosyon tutarları şu şekilde sıralanıyor:

VakıfBank: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek kampanyalarla 18.000 TL'ye varan ilave kazanım.

Halkbank: 12.000 TL'ye varan promosyon.

Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon.

Akbank: 20.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek kampanyalarla toplam 50.000 TL'ye varan ödül fırsatı.

ING: 15.000 TL'ye varan koşulsuz promosyon, ek şartlarla toplam 32.000 TL'ye varan kazanım.

TEB: Toplam 21.000 TL'ye varan promosyon.

İş Bankası: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek kampanyalarla toplam 25.000 TL'ye varan kazanım.

Yapı Kredi: 30.000 TL'ye varan nakit promosyon.

Garanti BBVA: Toplam 25.000 TL'ye varan promosyon ve bonus.

DenizBank: 30.000 TL'ye varan nakit promosyon.

Bankaların sunduğu toplam ödeme tutarları; otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı, yeni müşteri kampanyaları ve diğer ek şartların yerine getirilmesine göre değişiklik gösterebiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle emekli maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor.

Promosyon ödemesi alabilmek için ilgili bankaya 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü verilmesi şartı aranıyor.

Daha önce başka bir bankadan promosyon alan emekliler ise mevcut üç yıllık taahhüt süresinin sona ermesini bekleyebilir ya da kalan süreye ilişkin promosyon iadesini gerçekleştirerek farklı bir bankaya geçiş yapabilir.

Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinin yanı sıra e-Devlet sistemi ve bankaların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra promosyon ödemesi, bankaların açıkladığı kampanya şartları doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.